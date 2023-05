Ya no se esconden: el romántico plan con el que Jessica Bueno y Pablo Marqués ponen fin al hermetismo

Después de la tormenta siempre sale el sol, o eso mismo debe pensar Jessica Bueno al haber encontrado el amor tras haber afrontado su ruptura con Jota Peleteiro. Pese a los muchos intentos por parte de la modelo a la hora de encubrir su crisis matrimonial con el ex futbolista, finalmente era él mismo el que desvelaba en sus redes sociales que ambos habían decidido tomar caminos separados. Lo que tal vez nadie podía llegar a imaginar es que se trataba de un divorcio en absoluto amistoso, razón por la que el gallego no tenía reparo en compartir una imagen de su ex junto a Pablo Marqués en la que les tachaba de «mantenidos», dejando entrever que no les une ningún tipo de vínculo más allá de sus dos hijos en común.

Ante estas acusaciones, la ex de Kiko Rivera prefirió hacer caso omiso y dejar que su vida continuara con total normalidad. Sin embargo, en los últimos días optaba por dar un paso más allá en su romance con el ex de Lara Dibildos, dejándose ver con él públicamente e incluso posando juntos durante la Feria de Abril de Sevilla. De esta manera, Jessica confirmaba un romance que ahora ha quedado aún más verificado si cabe a través de Instagram, plataforma en la que Pablo ha compartido un post en el que aparece paseando por las calles de Bilbao junto a su nuevo amor: «Hay muchas maneras de conocer Bilbao pero esta es la mejor para mí», escribía. Unas palabras que han ejercido como perfecta compañía de dos imágenes en las que la pareja aparece plenamente feliz pese a la lluvia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Marques (@pablomarqueslife)

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de instantes las instantáneas han alcanzado miles de «me gusta» además de comentarios por parte de los seguidores de ambos que reflejan que todos se alegran enormemente de que Bueno haya podido dar una nueva oportunidad al amor, dando así el portazo definitivo a su historia de amor con Jota Peleteiro pese a haber formado un tándem aparentemente irrompible con un matrimonio de casi ocho años de duración. Ahora, poco o nada queda del amor que les unió durante casi una década, teniendo únicamente como nexo el amor hacia sus dos hijos, aunque habiendo Jessica establecido su residencia habitual en Bilbao para que probablemente sus pequeños no tengan que vivir la peor parte de la ruptura al estar viajando entre el norte y el sur de España.

No obstante, cabe destacar que el que fuera jugador del Brentford FC tampoco se ha quedado atrás en lo que a encontrar el amor se refiere. Ahora que poco a poco vuelve la normalidad mediática a su vida, Jota aprovechaba para subir a sus redes sociales una tierna imagen con Miriam Gurutze, con quien también habría iniciado una relación que, a juzgar por lo que ocurre dentro del universo 2.0, también iría viento en popa.