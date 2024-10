Lara Dibildos ha vuelto a hacer gala de su cercanía y sinceridad y lo ha hecho a través de una entrevista en la que ha mostrado su faceta más transparente. Con tan solo 19 años, la actriz se enfrentó a un cáncer de tiroides, que afortunadamente superó. Sobre ello ha hablado en su última entrevista.

«Ojalá no me hubiera pasado, evidentemente. Me cambió mi forma de vida, me hizo madurar muchísimo, cambiar la forma de ver las cosas, el ser tan disfrutona como soy. Es mucho por todo aquello que pasé», ha indicado sobre la enfermedad. Después de recordar esta etapa por la que tuvo que atravesar, Lara ha confesado que también padeció anorexia y bulimia.

La hija de Laura Valenzuela ha asegurado que necesitó ayuda psicológica. «Recurrí a la ayuda porque tuve problemas alimentarios, de anorexia y bulimia. Me explicaron que había una razón , se sabía el por qué. Tenía que superar esa etapa, la superé, pero un poco de ayude sí necesité», se ha sincerado. «He tenido recaídas a lo largo de mi vida, aunque hace muchísimos años que no tengo ninguna. Aprendí que en cuanto me veía con un poco de ansiedad, empezaba a comer sin control, esto nunca lo he contado», ha añadido.

La actriz ha puntualizado que esos episodios tenían lugar cuando ella no se encontraba en un buen momento de su vida. «En cuanto me pasaba eso, directamente frenaba, y como me conozco, paraba y me ponía a régimen. Pero no a régimen de no comer, que eso no lo he hecho nunca, sino a régimen de comer sano y con unos horarios y hacer ejercicio. Necesitaba orden, porque necesitaba calmar esa ansiedad. En seguida me recomponía y continuaba. Lo que tenía que superar era ver qué problemas tenía yo en la cabeza, buscar soluciones a esos obstáculos», ha comentado.

«No me peso nunca»

Dibildos ha explicado que cuando tuvo que pasar por ese revés de salud no se pesaba. Fue una recomendación que a día de hoy sigue cumpliendo. «Yo no tengo básculas en casa. Si me veo muy delgada me pongo nerviosa y quiero comer, pero tengo que tener cuidado de que sea sin ansiedad», ha contado. «También te digo que, si tengo nervios porque voy a estrenar, adelgazo, me ha pasado toda la vida. Siempre antes de un estreno me quedo chupadita, porque los nervios me cierran el estómago», ha añadido en Lecturas.

Sus revisiones médicas

Por otro lado, Lara Dibildos también ha hablado con total sinceridad del cáncer que padeció y ha asegurado que continúa haciéndose revisiones. «Acabo de hacerme una y me sigo poniendo nerviosísima. No lo puedo evitar porque te vienen a la memoria tantos momentos duros que has pasado… Para las tiroides te quedan una medicación que, según pasa la vida, se te desajusta y tienes que estar un poquito encima», ha explicado. Además, ha revelado que durante estos años se ha llevado algún que otro susto. «Sí, de vez en cuando no te encuentras bien y hay que ajustar la medicación un poquito. No me quejo, que sólo sea eso. He tenido toda una vida por delante para tener hijos y para hacer muchas cosas y Dios quiera que me quede más», ha finalizado.