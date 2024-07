Lara Dibilos, que fuera pareja sentimental de Álvaro Muñoz Escassi y con quien tiene un hijo en común, ha vuelto a dar la cara por su ex. La actriz ha sido vida paseando por las calles de Madrid y ha atendido con la amabilidad que tanto le caracteriza a la prensa. Después de asegurar que atraviesa un gran momento tanto profesional como personal (mantiene un romance con Carlos Maturana) se ha pronunciado sobre la polémica ruptura del jinete y María José Suárez y la nueva relación que tiene Escassi con Hiba Abouk.

Sobre esto último, Lara ha indicado que no sabe nada. «No sé con quién está. Yo no sé si está o no está. De eso no tengo ni idea porque no le he preguntado. Nos pasa lo mismo a los dos, cuando hay este revuelo mediático intentamos preguntarnos lo menos posible así si luego sale algo o se filtra algo no somos ni él ni yo», ha indicado.

El zasca de Lara Dibildos a María José Suárez

No solo ha evitado dar detalles sobre la actual situación del padre de su hijo, sino que, antes de marcharse ha opinado sobre aquellas personas que se sientan en un plató de televisión para hablar de su ámbito privado. Cabe destacar que, hace unas semanas, María José Suárez se convirtió en la invitada estrella de ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco.

«Las cosas que suceden en nuestra vida privada se tienen que quedar en nuestra vida privada. Las que sean verdad y las que sean mentira, pero tiene que quedar en casa», ha dicho. «Que la gente vaya contando en los programas de televisión… eso es lo que no me ha gustado nunca y lo que yo no he hecho nunca», ha añadido.

«No lo comparto para nada con mi forma de ser, con la educación que me dieron», ha terminado diciendo.

Lara Dibildos sobre Álvaro Muñoz Escassi

La presentadora también ha querido reforzar sus declaraciones pasadas sobre Álvaro Muñoz Escassi y, es que pese a que en el pasado tomaron la decisión de tomar caminos separados la buena sintonía marca los tiempos de su cercana relación. En más de una ocasión, Lara ha asegurado que Escassi para ella es como un miembro más de la familia. De hecho, lo ha vuelto a recalcar en esta intervención en medio de la polémica.

«Lo que puedo decir es que hace casi veinte años que conozco a Álvaro y en cuanto a sus relaciones amorosas no me voy a meter nunca ni tengo mucha idea (…) Lo que sí opino es que para mi es alguien fundamental en mi vida. Me ha demostrado que es un tío muy generoso con su gente y es una persona que está ahí para todo. Eso es lo que me importa», ha finalizado.