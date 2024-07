Este miércoles, 24 de julio, la crónica social de nuestro país se ha hecho eco de unas fotografías de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk que evidenciarían que entre la actriz y el ex jinete español hay algo más que una amistad. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado, al menos de momento, acerca de las instantáneas y de la que sería su incipiente relación sentimental, lo cierto es que Hiba ha movido ficha a través de su perfil de Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores.

En un intento por esquivar la polémica y, sobre todo, por separarla de su día a día y trayectoria profesional, la que fuera pareja de Achraf Hakimi ha optado por deshabilitar la opción de comentarios en todas sus publicaciones en la ya citada red social. Una plataforma en la que, cabe destacar, comparte contenido frecuentemente y de la que saca rentabilidad económica gracias a las distintas campañas publicitarias que realiza. En las últimas horas, sin ir más lejos, Hiba Abouk ha publicado varias imágenes suyas en el concierto que ofreció Karol G en la noche de ayer en el estadio Santiago Bernabéu, por cuarto día consecutivo. Asimismo, la actriz ha compartido un post con el que muestra parte de un evento organizado por Bulgari, al que también acudió. «Un placer asistir al ‘Summer Event’ organizado por Bulgari», ha escrito.

Hiba Abouk, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Ahora nadie puede dejar mensajes en sus post ni tampoco en sus stories y la única forma de interaccionar con la intérprete de El Príncipe, es darle me gusta o compartir el contenido enviándolo a través de mensaje directo de Instagram, WhatsApp u otros similares. Esta es una medida que, aunque sorprendente a ojos de los internautas y los medios de comunicación, lo cierto que se trata de un movimiento de lo más habitual entre las celebridades españolas cuando se encuentran en el foco mediático por algo que no les gustaría o se esperaban. Joana Sanz, por ejemplo, optó por lo mismo cuando se conoció la detención de su todavía marido, Dani Alvés, acusado de violar, presuntamente, a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona.

Los comienzos de Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi

Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi se conocieron hace pocas semanas en las grabaciones de la próxima edición MasterChef Celebrity, que cuenta con la actriz entre los concursantes y con el ex jinete como invitado especial tras haber sido finalista de la anterior emisión del talent de cocina. Después, ambos coincidieron en la fiesta que organizó el empresario José Luis López, más conocido como El Turronero, en Jerez de la Frontera, con motivo de la Primera Comunión de su nieta; siendo precisamente esta la cita que desató todo tipo de especulaciones sobre la relación de Escassi e Hiba, por el cariño que se mostraron. Y eso que la intérprete de El Principe se encargó de desmentirlo, muy seria y con el gesto enfadado: «Con Escassi no hay nada, no nos estamos conociendo ni dándonos una oportunidad de ningún tipo. No hay ninguna relación, hay una amistad, como bien ha dicho él. Está todo más claro que el agua», dijo.