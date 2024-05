Joana Sanz estalla tras las críticas que ha recibido: habla de bullying y toma una decisión

Ya ha pasado más de un mes desde que Dani Alves salió de prisión después de los hechos que tuvieron lugar en la discoteca Sutton de Barcelona. En pleno escándalo, Joana Sanz aseguró que iba a separarse de él, pero su comportamiento no fue claro y empezó a recibir críticas. El paso del tiempo ha demostrado que estos ataques son cada vez más recurrentes, así que la modelo ha dado un golpe en la mesa. Ha estallado y ha publicado un texto en su cuenta de Instagram reflexionando sobre el bullying.

La modelo ha tomado una decisión: desactivar su perfil en la citada red social. No sin antes lanzar un mensaje contando todo lo que ha sufrido por ciertos comentarios. Insiste en que hay palabras que pueden hacer mucho daño, por eso ha puesto encima de la mesa su experiencia.

El primer problema que tuvo Joana Sanz cuando filtraron que quería romper con Dani Alves está relacionado con el dinero. Como no terminaba de dar el paso, le acusaron de estar motivada por intereses económicos. La influencer aseguró que llevaba mucho tiempo trabajando y que no necesitaba nada de nadie, simplemente no quería empeorar la situación del futbolista.

Dani Alves, posando con Joana Sanz. (Foto: Gtres)

La crisis entre Joana y Dani ya forma parte de pasado. Se han dado una segunda oportunidad y están experimentando una nueva etapa marcada por dos posturas diferentes. Por un lado está Joana, quien usa sus redes con frecuencia para defenderse de sus rivales, y por el otro está Dani, quien ha adoptado un papel mucho más discreto.

Joana Sanz: «Poco se habla de la salud mental»

Joana Sanz es modelo, ha desfilado en las mejores pasarelas y ha sido imagen de marcas importantes, pero se ha visto obligada a tomar una decisión: desaparecer de Instagram. Es un buen escaparate para ella, aunque no le compensa estar ahí por todos los reproches que le hace su ejército de enemigos. Ya está cansada y ha lanzado un mensaje.

Publicación de Joana Sanz. (Foto: Gtres)

«Nos tomamos demasiado a la ligera atacar mediáticamente, insultar a través de una red social o intentar hundir la vida de otra persona simplemente porque tenéis opiniones contrarias. Los que lo hacéis, no sois mejores personas que los que asesinan a mano armada», comienza diciendo en el texto que ha compartido en su red social, donde acumulaba un millón de seguidores.

Su escrito continúa diciendo: «No nos olvidemos que las palabras hacen el mismo daño que empuñar un cuchillo. Poco se habla de la salud mental y poco se trata, además de la gran falta de educación que sufre este país. Es una lástima que los temas de actualidad no sean temas constructivos, que nos fomenten a ser exitosos y mejores personas. Tanto culto al cuerpo y tanta belleza, pero tanta falta de tratarse psicológicamente».

La escapada de Joana y el futbolista

Joana Sanz, a su salida del juzgado. (Foto: Gtres)

La canaria intentó recuperar el tiempo perdido con su pareja haciendo una escapada a Ibiza. Realizó este viaje justo en el cumpleaños de Dani Alves, pero no fue una experiencia del todo agradable porque sus enemigos juzgaron duramente esta decisión.

Joana no está dispuesta a seguir leyendo ciertos comentarios, así que ha borrado su cuenta de Intagran, sin duda un negocio muy rentable para ella. Sus últimas palabras tenían un claro objetivo: dar visibilidad a la importancia de cuidar la salud mental.