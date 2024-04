Joana Sanz publica la primera fotografía junto a Dani Alves y deja clara su postura

Joana Sanz ha publicado la primera fotografía con Dani Alves. Desde que el pasado lunes 25, el exfutbolista salió de prisión, tras abonar la fianza de un millón de euros impuesta para su liberación, la modelo se ha convertido en una de las mujeres más seguidas por la crónica social esta última semana. Tras unos intensos días repletos de especulaciones sobre la postura que habría tomado la modelo con el deportista, ha sido ella misma quien ha confirmado que el amor todo lo puede.

Todos esperaban capturar la imagen de Joana Sanz entrando a ver al exjugador del Fútbol Club Barcelona a su domicilio habitual en Barcelona tras su salida de la cárcel, pero parece que habrá que esperar para que este momento se diera. Tal y como se pudo ver en la imagen difundida por Joana, la modelo disfrutó de este Jueves Santo en la Gran Vía, una de las principales calles de la ciudad española. Concretamente, estuvo en un local a la altura del popular McDonald’s situado en la esquina con la calle Montera, pues, en la zona derecha de la fotografía se apreció a la perfección el famoso Casino que lleva el nombre de la calle.

Joana Sanz publica una fotografía con Dani Alves./ Redes Sociales

A pesar de los numerosos rumores que han circulado, los cuales apuntaban a una ruptura entre Joana y Dani Alves, ha sido la propia modelo la que ha querido desmentir esos comentarios con una emotiva fotografía. La maniquí habría hecho las maletas y habría viajado hasta Barcelona, donde actualmente está el deportista, en su casa de Esplugues de Llobregat, y se habrían tomado la instantánea. La imagen muestra las manos entrelazadas de ambos, exhibiendo un tatuaje compartido y realizado en tinta roja: «1+1=1». «La suma de uno y uno no son dos si no uno, porque trabajan entre los dos», escribía la maniquí en sus redes sociales, revelando el significado del tatuaje que se hicieron juntos para sellar su amor.

Han pasado quince meses desde que Dani Alves fue detenido por agresión sexual en una discoteca de Barcelona. Joana Sanz, su esposa, optó por apoyarlo públicamente durante el proceso judicial, lo que generó críticas hacia ella. Durante su tiempo en prisión, la modelo lo visitaba regularmente y ambos intercambiaban cartas donde Alves expresaba su amor y gratitud por su apoyo incondicional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joana Sanz (@joanasanz)

«Dentro de mi imperfección, aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fu, sino que transformar mi energía en lo que es. Y lo que es; es que eres lo que soñé. Lo que soñaba y lo que sigo soñando. Todos los caminos quiero hacerlo contigo. No me equivoqué de mujer… sí, eras tú. No hay un solo día, ni un solo momento, ni un solo plan que tú no estés. Oro todos los días para que llegue el día que pueda verte despertar. Nostalgia no es no poderlo hacer ahora. Nostalgia será para los que no tiene motivos para soñar. Te amo y te siento todos los días, en un lugar en que solo tú tienes acceso. Donde sea, como sea, lo que sea, pero contigo a mi lado siempre. Siento saudades sua. Love you», expresaba el exfutbolista a la que es una de las mujeres de su vida.