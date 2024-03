Dani Alves (40) ya está fuera de prisión. El brasileño, que ha abonado la fianza de un millón de euros a la Audiencia de Barcelona, ya está en libertad tras pasar catorce meses en la cárcel de Brians 2 de la ciudad condal por la violación a una joven, de 23 años, la noche del 30 de diciembre de 2022 en el lavabo de la discoteca Sutton. En sus primeras horas en la calle, el que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona se ha reencontrado con su familia y amigos más cercanos en el domicilio que compartía con su mujer Joana Sanz (31), en Espugles de Llobregat, donde permanecerá hasta nueva orden. Hasta el citado lugar ha llegado un ramo de flores para la modelo, aunque no consta que estuviera en el domicilio. Tras esto ha llegado otro repartidor, en esta ocasión para llevar comida, concretamente hamburguesas de un conocido local.

Former soccerplayer Dani Alves leaving prison in Barcelona March 25, 2024

Su hoja de ruta

Alrededor de las 16:30 de este lunes, 25 de marzo, Dani Alves salía por su propio pie de la prisión, con semblante serio y la mirada fijada hacia el vehículo que le fue a recoger. A su lado, su abogada Inés Guardiola. Alves portaba ninguna bolsa, sino que lo hacía con las manos vacías. Un detalle que ha llamado especial atención.

Dani Alves junto a su abogada, Inés Guardiola. / Gtres

«La ropa que ha ido acumulando en estos 14 meses, básicamente ropa deportiva, la ha regalado entre todos los presos y la ha repartido entre los distintos módulos». También ha dejado un ventilador y un televisor, ha indicado Mayka Navarro, que cubría su puesta en libertad.

¿Qué pasa ahora con Joana Sanz?

Mientras Alves cumplía sus dos primeros meses entre rejas, la maniquí compartió, el 15 de marzo, una carta en sus redes sociales en la que se sinceró acerca de su situación sentimental. «(…) Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15 (…)», expresó de su puño y letra. Palabras con las que sentenció su historia de amor con Dani Alves. Sin embargo, seguía casada.

Dani Alves y Joana Sanz posando en un evento. / Gtres

En noviembre de 2023, Joana confirmó que no habían firmado ningún tipo de papel de separación para poner fin a su romance tras ocho años juntos. «Seguimos casados. En un momento se habló de divorcio, él no me lo quiso dar, y yo no voy a entrar ahora en esas discusiones. Estamos igual, no nos vamos a divorciar de momento. Está en la situación en la que está y seguiremos casados de momento», manifestó Sanz en ¡De viernes!.

Ahora bien, eso no quiere decir que sean una pareja al uso, pues ni ella misma lo sabe, aunque sí que mantenía contacto telefónico a diario con él: «No lo sé ni yo. Seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera, nos apoyamos mutuamente. El amor está, independientemente de casados o no casados».

Tras conocerse que Dani Alves iba a ser puesto en libertad se produjo un movimiento por parte de la maniquí: borró su cuenta de Instagram. Sin embargo, su tiempo de ausencia en el universo 2.0 ha terminado porque la tiene de nuevo abierta.

La situación actual de Dani Alves

Una de las condiciones que ha impuesto la jueza para conseguir la libertad condicional es la fianza que ya ha abonado, cuyo origen se desconoce. Si bien en un principio se señaló al padre de Neymar para que abonara la cuantía económica que se pedía al ex futbolista, finalmente, éste se pronunció a través de una misiva negando esta información. De esta manera, se desvinculó de Alves. Por otro lado, Dani Alves ha tenido que entregar los dos pasaportes, visitas a las Instituciones Penitenciarias y una orden de alejamiento de la víctima.