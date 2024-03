Dani Alves, condenado a cuatro años y medio de prisión por agredir sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona, sale de la cárcel después de abonar la fianza de un millón y medio de euros que le impuso la Audiencia de Barcelona la semana pasada. El exfutbolista del FC Barcelona ha pasado 14 meses en prisión preventiva en el centro penitenciario de Brians 2, en la Ciudad Condal.

El gimnasio de la casa de Dani Alves. / Gtres

Ahora, libre y a la espera de la sentencia definitiva, Alves se podría resguardar en una mansión situada en Esplugas de Llobregat, un municipio perteneciente a la provincia de Barcelona. La residencia está ubicada en una de las zonas más exclusivas y privadas de la ciudad, en la que también vivieron otras estrellas como Shakira y Gerard Piqué. Se trata de una espectacular casona en la que vivió sus primeros años de amor junto a su mujer, la modelo Joana Sanz, hasta el momento de su entrada en prisión.

Piscina, gimnasio privado y con luz natural a raudales, así es la mansión de Dani Alves en Barcelona

La casa, de más de 500 metros cuadrados con otros 600 de parcela y por la que pagó 5 millones de euros, se podría convertir, tras su puesta en libertad, en su hogar de retiro. Aquí será localizado, pues no puede volar a ningún otro destino y tendrá que comparecer en el órgano judicial una vez a la semana y todas aquellas veces que sea llamado y requerido por las autoridades judiciales.

La casa de 5 millones de euros donde se refugia Dani Alves tras su salida de prisión. / Gtres

La vivienda, rodeada de un precioso jardín con vegetación diversa, le brinda la privacidad que necesita, y cuenta con todas las comodidades posibles. Todo el espacio es amplio y está decorado con estilo contemporáneo, tal y como hemos podido comprar a través de las fotografías que Joana Sanz y Alves ha sido publicando en sus redes sociales, a lo largo del tiempo. La piscina queda recogida entre grandes zonas verdes, que forma una ‘L’. Sin duda, uno de los lugares más llamativos de esta propiedad.

Joana Sanz, en la piscina que forma una ‘L’. / Gtres

Tanto muebles como paredes y el inmobiliario, son de color blanco y tonos piedra. Con amplios ventanales, impera un color beige que da mucha luz al hogar y tiene techos altos y espacios muy luminosos con grandes cristaleras en todas las estancias.

El salón de la vivienda de Dani Alves en Barcelona. / Gtres

Cumpliendo con las líneas puras de la vivienda, el dormitorio es moderno y con materiales en tonos blancos. Por otra parte, cuenta con varios armarios, perfectos para la gran colección del jugador, así como con baño privado. También, para poner el cuerpo en forma y ejercitarse cada día, tiene un gimnasio privado con maquinaria para cardio y tonificación.

El vestidor decorado con los mismos tonos neutros que dominan la casa. / Gtres

No obstante esta vivienda llegó para quitarle el sueño a Dani Alves porque, desde que la compró en el año 2010, no ha estado exenta de polémica. El brasileño adquirió esta villa con su ex mujer, Dinorah Santana. A efectos legales, ella sigue siendo la copropietaria. La vivienda se construyó en 2010 cuando estaban casados. Pero, tras el divorcio amistoso, en 2011, tal casa ya fue dividida en dos partes iguales. Eso sí, se atribuyó el uso de la misma a Dinorah y sus hijos, Dani y Victoria -de 16 y 15 años respectivamente- hasta que los menores tuvieran independencia económica y familiar.

Sin embargo, esta mansión fue hipotecada en garantía de un préstamo de más de tres millones de euros que terminará de pagarse en octubre de 2043. No obstante, la abogada de Alves ha asegurado, según fuentes consultadas por el diario ARA, que no puede pagar la hipoteca. No es, sin embargo, la única propiedad que le ha dado problemas al deportista, pues cuenta con un piso de 60 metros cuadrados también en la localidad de San Feliu de Llobregat, que le fue embargado en marzo.