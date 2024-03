Los apoyos públicos que ha perdido Dani Alves tras su ingreso en prisión

Dani Alves (40) lleva en la prisión de Brians 2 (Barcelona) desde el 20 de enero de 2023. Catorce meses después, el 22 de febrero, la Audiencia de Barcelona condenó al brasileño a cuatro años y medio de prisión como responsable de la agresión sexual a una joven de 23 años en los lavabos de un reservado de la discoteca Sutton de la ciudad condal. Semanas después de esta decisión, la libertad provisional de Alves, condicionada entre otros factores al abono de una fianza de un millón de euros, ha provocado un terremoto mediático. Información que trascendió el pasado miércoles, 20 de marzo y que, por ende, provoca que muchos se formulen la misma pregunta, ¿quién pagará la fianza? Si bien todas las miradas estaban puestas en Neymar da Silva Santos (59), padre Neymar, quien ya pagó la indemnización de 150.000 a la víctima, ha sido el propio protagonista el que se ha negado a que esto suceda de esta manera.

Dani Alves posando en un evento. / Gtres

El comunicado de Neymar da Silva Santos

Mucho se ha especulado en los últimos días que, precisamente, sería el padre de Neymar Jr., quien también pagaría el dinero que pide la justicia a Dani Alves para poder salir del centro penitenciario en el que se encuentra, pero no va a ser así. A través de su perfil de Instagram emitió una misiva dando a conocer esta decisión que, sin duda, afecta al futuro de Alves.

Neymar da Silva Santos, padre del jugador de fútbol Neymar. / Gtres

«Es una situación distinta a la anterior, en la que la justicia española ya se ha pronunciado sobre la condena», afirmó el representante. «Se especula e intenta asociar mi nombre y el de mi hijo en un asunto que hoy ya no es nuestra responsabilidad», añadió. «Espero que Daniel encuentre todas las respuestas que busca con su propia familia. Para nosotros, para mi familia, el asunto se acabó. ¡Y punto!», finalizó Neymar Santos Sr.

Cabe destacar que, la situación de Dani Alves es complicada. Tiene el dinero retenido debido a un proceso judicial abierto en Brasil, con su ex mujer Dinorah Santana, por la pensión de sus hijos, lo que ha provocado el embargo de todo su capital. Es por eso que sus cuentas están inmovilizadas desde que fue detenido. De esta manera, públicamente, Dani ya ha perdido un apoyo, pero no es el único.

El silencio de Joana Sanz

Joana Sanz (31) ha borrado todo rastro que quedaba de ella en el universo 2.0. Tras las últimas noticias relacionadas sobre su todavía marido, la modelo ha tomado la decisión de eliminar su cuenta de Instagram. Un llamativo movimiento con el que Dani pierde, de forma pública, otro aliado.

Joana Sanz y Dani Alves en un evento. / Gtres

Durante todo este tiempo, la maniquí ha hablado en varias ocasiones a través de las redes y ha manifestado su apoyo. «Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad», dijo el 15 de marzo del pasado año. Si bien Joana fue uno de los testigos del acusado, ahora, se ha desligado de su esposo al menos en cuanto a la esfera pública se refiere.

La retirada de Xavi Hernández

En esta delicada ecuación entra también el nombre de Xavi Hernández, que si bien no apoyó públicamente a Dani Álves, sí que se pronunció sobre el caso en una rueda de prensa. «Es difícil comentar una situación así. Estoy sorprendido e impactado conociendo a Dani. La justicia dictará lo que sea: ahí no podemos entrar», indicó. «Me sabe muy por Dani», añadió. Poco después rectificó sus palabras.

«Si me permitís, antes de la pregunta, me gustaría aclarar un poco lo que dije sobre el tema de Dani Alves. Creo que se ha malinterpretado lo que quería decir. Puede que no estuviera del todo contundente con mis palabras y es importante que me explique. Es un tema bastante escabroso e importante. Y evidentemente obvié un poco el tema de la víctima y de las víctimas. Hemos de condenar todos estos actos, lo haya hecho Dani o lo haya hecho cualquier otra persona», dijo a los medios de comunicación.

Xavi Hernández saludando al público / Gtres

«No estuve del todo afortunado y pido disculpas a la víctima, a las víctimas de estos actos de violencia de género y de ese tipo de violaciones. Dicho esto, me sabe mal que Dani haya hecho este tipo de acto. Me sorprende. Y, sobre todo, mostrar mi apoyo a la víctima en este caso. Creo que no estuve afortunado y ha habido mucha crítica y lo entiendo. Y pido disculpas», agregó Xavi.