Dani Alves, de 40 años, ha sido puesto en libertad este miércoles, 20 de marzo, tras abonar una fianza de 1 millón de euros. Un inesperado movimiento que pone en jaque a Joana Sanz y, por consiguiente, a su situación matrimonial. Se casaron en secreto en Formentera, en julio de 2017, pero en enero de 2023 todo lo que habían construido juntos se esfumó cuando trascendió que Alves había sido acusado por haber violado a una joven, de 23 años, la noche del 30 de diciembre de 2022. El incidente se produjo en el lavabo de la discoteca Sutton. Poco después, el 20 de enero, el que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona, ingresó en la prisión de Brians 2, en Cataluña, donde ha estado cerca de 14 meses y hasta la que se ha desplazado en varias ocasiones Sanz, mostrando así todo su apoyo a su marido.

Joana Sanz posando con Dani Alves. / Gtres

Cuando se destapó esta delicada situación comenzaron a surgir varias incógnitas que con el tiempo algunas han sido resueltas y otras se han quedado en el aire. Cuando ocurrió, todas las miradas estaban puestas en Joana Sanz y en la decisión que tomaría en relación a su matrimonio. ¿Se separaría? Mientras Alves cumplía sus dos primeros meses entre rejas, la maniquí compartió, el 15 de marzo, una carta en sus redes sociales en la que se sinceró acerca de su situación sentimental.

Dani Alves y Joana Sanz, en la calle. / Gtres

«Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo, y joder, sí, soy increíble. Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15», expresó de su puño y letra. Palabras con las que sentenció su historia de amor con Dani Alves. Sin embargo, seguía casada.

El motivo por el que no se divorciaron Dani Alves y Joana Sanz

En noviembre de 2023, Joana confirmó que no habían firmado ningún tipo de papel de separación para poner fin a su romance tras ocho años juntos. «Seguimos casados. En un momento se habló de divorcio, él no me lo quiso dar, y yo no voy a entrar ahora en esas discusiones. Estamos igual, no nos vamos a divorciar de momento. Está en la situación en la que está y seguiremos casados de momento», manifestó Sanz ¡De viernes!.

Joana Sanz y Dani Alves en un evento. / Gtres

Ahora bien, eso no quiere decir que sean una pareja al uso, pues ni ella misma lo sabe, aunque sí que mantenían contacto telefónico a diario con él: «No lo sé ni yo. Seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera, nos apoyamos mutuamente. El amor está, independientemente de casados o no casados».

Mientras que Dani Alves cambiaba varias veces su versión de los hechos, sus abogados trazaron una estrategia para poder ponerlo en libertad. Una petición que se formuló a mediados de abril ante el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona y que tuvo relación con el tema del arraigo familiar. «Cuando se detuvo a Alves y se instó por parte del Fiscal la prisión provisional para el jugador. Éste argumentó arraigo familiar al estar casado con Joana Sanz. Esto lo puso encima de la mesa, pero no le sirvió de mucho. Joana Sanz anunció que se separaba del futbolista y, por lo tanto, ese arraigo ha desaparecido», explicó Sonsoles Ónega en el programa que presenta diariamente en Antena 3.

«Nos consta que en el informe que va a presentar la defensa de Alves, va a regresar el arraigo de Alves. Su primera esposa y sus dos hijos se están trasladando en estos momentos desde Brasil a Barcelona. Los dos hijos ya tienen colegio. Se trata del Sant Peters, un colegio de renombre que se encuentra en la zona alta de Barcelona. De esta forma se va a intentar alegar y solicitar la libertad provisional, pero con cargos», desveló.

Joana Sanz y su situación sentimental

La modelo, que no se ha pronunciado acerca de la situación judicial de su marido, se colocó en el punto de mira tras un polémico mensaje publicado en la red. En el marco de esta situación, Sanz expresó que «ahora mismo me encantaría que me jalaran del pelo y me empotraran contra la pared. Renovaría energías». Unas palabras que fueron duramente criticadas. «Mucha gente lo ha interpretado como un mensaje hacia la víctima porque ella contó que Dani Alves la había cogido del pelo, la había empotrado contra el lavabo y la había penetrado», indicaron desde Fiesta.

Dani Alves en el juicio. / Gtres

La reacción de la modelo no tardó en llegar. «Dejen de relacionarlo todo el tiempo con el tema judicial o con Dani o con x. Son cosas de mi vida, tengo vida también en paralelo a eso. Vamos a ver lo que he puesto eso de que me encanta que me jalen del pelo y me empotren, pues sí, gente, no nos hagamos las puritanas ahora. Me fascina. Me fascina esa pasión, esa fogosidad que te agarren del pelo, que te besen y te coman entera. Y ya está bien, también. Estoy hablando de mí personalmente, de lo que me gusta y, bueno, cada uno en su intimidad y dentro de un respeto mutuo pues que haga lo que le gusta», comentó con indignación. Unas declaraciones con las que jugó a la ambigüedad sin dejar claro si seguía soltera o no, porque una cosa es que siga casada, pero ¿en qué términos? Ahora que el ex futbolista está en libertad se enfrenta a una encrucijada que con el tiempo se resolverá.