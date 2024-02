La primera sesión del juicio contra Dani Alves por una agresión sexual a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona, en 2022, daba comienzo a principios de este mes de febrero. Entonces, podíamos ver al ex jugador del FC Barcelona por primera vez tras su ingreso en prisión hace ahora más de un año, que finalmente ha sido condenado a cuatro años y seis meses de cárcel, además de cinco años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses; así como indemnización de 150.000 euros y pago de las costas.

Ha sido este jueves cuando el futbolista, junto con su abogada, Inés Guardiola, la fiscal, Elisabet Jiménez, y la acusación, Ester García, han conocido de primera mano la sentencia. Y también, por supuesto, Joana Sanz. La modelo tinerfeña se ha enterado de la condena de su todavía marido en pleno rodaje de una campaña publicitaria en la playa de Maspalomas, en Gran Canaria. Ha sido ella misma, de hecho, quien escasos minutos después de hacerse publica la resolución de la sentencia, ha compartido con sus más de novecientos mil seguidores en Instagram, varias instantáneas y vídeos del momento.

Dani Alves en la Audiencia Nacional de Barcelona / Gtres

Si bien en las imágenes, Joana se muestra de lo más sonriente e impasible, el entorno más cercano de la joven ha declarado a Espejo público, el programa de Antena 3 a los mandos de Susanna Griso, que Sanz está muy afectada por la condena. «Está hecha polvo, está destrozada. Eran mucho más optimistas tras el informe del forense al que tuvo acceso», han señalado. Joana, cabe recordar en este sentido, declaró ante el juez.

La modelo apuntaló uno de los principales argumentos de la defensa del jugador para intentar atenuar una posible condena. El jugador mantuvo que las relaciones con la supuesta víctima fueron consentidas, pero su abogada, Inés Guardiola, introdujo en su escrito el atenuante de que el futbolista había consumido mucho alcohol la noche en que conoció a la denunciante en la discoteca Sutton. «Olía a alchohol, iba muy borracho, se chocó contra el armario de la habitación y cayó desplomado en la cama», aseguró Sanz en esta línea.

Joana Sanz durante un rodaje en Gran Canaria / Instagram

El juicio terminó el pasado día 7 de febrero tras tres largas e intensas sesiones. En un comienzo, el brasileño hacía frente a una pena máxima de doce años según el artículo 179 del Código Penal. Ahora, sea como fuere, después de la decisión de la Audiencia de Barcelona, la defensa del futbolista brasileño todavía puede recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, posteriormente y en caso de que el veredicto siga siendo desfavorable, al Tribunal Supremo. Una decisión que Joana Sanz apoyaría por completo según el programa antes citado.

La carta de Dani Alves a Joana Sanz desde prisión

La resolución de la condena de Dani Alves por lo sucedido hace ahora más de un año, se ha conocido apenas unos días después de que viera la luz una carta que el deportista habría mandando a Joana Sanz desde prisión; la cual fue publicada por ella en su cuenta de Instagram. Aunque minutos después de compartir la misiva Joana eliminó cualquier rastro de ella, lo que apuntó a que había sido un error, varios medios de comunicación consiguieron capturarla. En la carta se podía leer: «Dentro de mi imperfección aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fue, sino a transformar mi energía en lo que es y lo que no es (…) Lo que soñaba y lo que sigo soñando: todos los caminos quiero hacerlos contigo. No me equivoqué de mujer… Sí, eras tú. Sí, eres tú y para siempre serás tú (…) Rezo todos los días para que llegue el día que pueda verte despertar. Nostalgia es no poder hacerlo ahora. Te amo y te siento».