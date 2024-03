Dani Alves, de 40 años, atraviesa sus horas más bajas. Ha pasado más de un año desde que el que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona se viera envuelto en una gran polémica. Para ello nos remontamos a la noche del 30 de diciembre de 2022, cuando se produjo la agresión sexual a una joven de 23, que tuvo lugar en el lavabo de la discoteca Sutton, en Barcelona. Hecho que ha generado un gran revuelo mediático del que ya se desconoce el desenlace final. Y es que, después de ingresar en la prisión de Brians 2 se ha dictado sentencia, por lo que el brasileño deberá pasar 4 años y 6 meses en el citado centro penitenciario.

Dani Alves en la Audiencia Nacional de Barcelona / Gtres

Un polémico mensaje

Han sido muchas las reacciones a la sentencia, pero, sin duda la que más ha llamado la atención ha sido la de su todavía mujer Joana Sanz. La modelo que ha creído en la inocencia del futbolista desde el principio, aunque no se ha pronunciado expresamente al respecto, ha dejado ver en más de una ocasión que no cree el testimonio de la víctima de su marido.

Joana Sanz a su llegada a Madrid / Gtres

En el marco de esta situación, Sanz ha compartido un polémico mensaje en las redes sociales que dice lo siguiente: «Ahora mismo me encantaría que me jalaran del pelo y me empotraran contra la pared. Renovaría energías». Unas palabras que han sido duramente criticadas. «Mucha gente lo ha interpretado como un mensaje hacia la víctima porque ella contó que Dani Alves la había cogido del pelo, la había empotrado contra el lavabo y la había penetrado», indicaban desde Fiesta.

La reacción de Joana Sanz

Debido al revuelo generado, Joana Sanz ha dado un paso al frente y se ha pronunciado a través de su perfil de Instagram mediante unos vídeos, justificando así el escrito que la ha colocado, de nuevo, en primera plana mediática. «Me parece alucinante que cada cosa que diga o haga tengo que estar justificando porque aquí sacamos todo de contexto. Es que no tiene que ver con nada, de verdad. No doy crédito con estas cosas. Vamos a ver, gente. Los hilos que publico en la nueva aplicación que sacó Instagram son cosas espontáneas que me salen de sentimiento», ha comenzado diciendo, visiblemente molesta.

Joana Sanz en Madrid/ Gtres

«Dejen de relacionarlo todo el tiempo con el tema judicial o con Dani o con x. Son cosas de mi vida, tengo vida también en paralelo a eso. Vamos a ver lo que he puesto eso de que me encanta que me jalen del pelo y me empotren, pues sí, gente, no nos hagamos las puritanas ahora. Me fascina. Me fascina esa pasión, esa fogosidad que te agarren del pelo, que te besen y te coman entera. Y ya está bien, también. Estoy hablando de mi personalmente, de lo que me gusta y, bueno, cada uno en su intimidad y dentro de un respeto mutuo pues que haga lo que le gusta», ha añadido. Después ha indicado que no entiende tanto tabú de repente. «Y lo dicho, lo que más me molesta es que lo estén sacando de contexto asociándolo a un tema judicial que no tiene nada que ver y mucho menos ensuciar mi palabra de esta manera», ha sentenciado.