La suya parecía una relación inquebrantable. Y de hecho lo fue hasta el pasado miércoles, cuando Joana Sanz (29) anunció a través de su perfil de Instagram su ruptura definitiva de Dani Alves (39) tras meses de especulaciones por lo sucedido con el ex jugador del FC Barcelona, que permanece en prisión preventiva tras ser acusado de presuntamente abusar sexualmente de una joven de 23 años en una reconocida discoteca de Barcelona durante la madrugada del pasado 30 de diciembre.

La modelo compartió las imágenes de una carta escrita de su puño y letra donde comunicaba la noticia. «De mi puño y letra. Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas fueran de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque me he enfrentado a muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos. La sensación de abandono y soledad conlleva a tocar mi puerta. Miles de porqués sin respuesta», escribió.

«Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento…Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos. Creo que me va a costar unos años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo y joder, sí, soy increíble. (…) Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad (…) Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida», zanjó.

9 de enero: «Sé quién es mi marido y lo respetuoso que es»

Fue el pasado 2 de enero cuando la supuesta víctima de los hechos formalizó la denuncia contra el futbolista, que se encontraba a unos días de poner rumbo a México para incorporarse a su entonces equipo, Los Puntas de UNAM. La noticia se extendió como la pólvora en los principales medios de comunicación de nuestro país que casi de inmediato, contaron con el desmentido de Alves y más tarde, con el de su mujer.

El 9 de enero de 2023 Joana Sanz decidió romper su silencio en exclusiva en Y ahora Sonsoles. «Sé quien es mi marido, sé cómo lo conocí. Sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara», expresó. Asimismo, apenas unos días después volvía a pronunciarse a través de sus redes sociales, tajante, con una fotografía en la que aparecían las manos de ambos entrelazadas: «Juntos».

27 de enero: Joana Sanz toma distancias y borra a Alves de sus redes

El mismo día que la jueza de instrucción acordaba el ingreso en prisión sin fianza del futbolista internacional brasileño, tras dar ante la Fiscalía distintas versiones de lo sucedido, con contradicciones, Joana compartía un vídeo en su perfil de Instagram donde agradecía el apoyo recibido por parte de sus seguidores en los últimos días, aunque sin mencionar, eso sí, al deportista, ni defender, como sí lo había hecho hasta el momento, su inocencia. «Quería aprovechar para agradecer de palabra a tantas personas que me están apoyando. Me reconforta mucho que haya personas que se tomen su tiempo para escribirme algo tan bonito de ánimo y, de verdad, muchas gracias», escribió.

Una acción que fue seguida de otra unos días más tarde. Concretamente, el 27 de enero. Joana Sanz hacía saltar todas las alarmas borrando de sus redes sociales cualquier rastro del futbolista. Un gesto que para muchos usuarios supuso la conclusión personal sobre el caso de la modelo.

6 de febrero: Joana Sanz visita a Dani Alves en la cárcel

Pero nada más lejos de la realidad. Al menos públicamente. Y es que si bien todas las informaciones apuntaban a que la pedida del divorcio de Joana Sanz a Dani Alves era inminente, la modelo salía de nuevo en defensa de su marido en su primera visita al deportista en prisión el pasado 6 de febrero. «No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida», expresó. Asimismo, Joana desmintió que Dani Alves se negase a tener un vis a vis con ella, tal y como había informado previamente Leticia Requejo en El Programa de Ana Rosa. «Eso es mentira», dijo.

Después de aquello, y hasta este miércoles, la modelo se ha mantenido al margen de la polémica y de todo lo que la ha relacionado directamente con el deportista. Joana Sanz está ahora centrada en su carrera como modelo. De hecho hace algunas semanas pudimos verla desfilar en el marco de la 77ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.