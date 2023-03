Han pasado dos meses desde que la prensa nacional se hiciese eco de la acusación y posterior detención de Dani Alves por un presunto delito de violación. Fue en vísperas de Nochevieja cuando ocurrieron los hechos en la discoteca Sutton ubicada en Barcelona. Desde entonces, el futbolista continúa en prisión provisional y parece que el divorcio de su mujer, Joana Sanz, es ya una realidad.

Cuando estalló la bomba, se especuló con que la modelo había decidido romper su matrimonio, sin embargo, fue ella misma quien se encargó de desmentirlo a las cámaras. Durante su visita a la prisión catalana Brians 2, Joana Sanz tomó la palabra para dejar clara una cosa: «No le voy a dejar en el peor momento de su vida». Un pensamiento que parece haber cambiado por completo. Ahora, la de Tenerife ha compartido su diario en el que sus palabras dejan claro que cierra esta etapa que tanto dolor le ha causado.

«Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso», ha comenzado en una carta a sí misma con la que ha podido expresarse como, según ha confesado, lleva haciendo desde bien pequeña. Cabe recordar que este escándalo coincidía con el fallecimiento de su madre, una de las personas más importantes de su vida: «Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí muy oscuros y dolorosos».

Cuando la modelo se enteró de la polémica, quiso alejarse del foco mediático y apoyarse en la gente que más le quería, y aún así se ha sentido completamente sola: «La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de ‘por qué’ sin respuesta». A pesar de que la investigación sobre el caso Dani Alves continúa abierta a esperas de esclarecer lo sucedido, Joana Sanz ya ha tomado partido en su decisión. Tal y como ha relatado en sus palabras más sinceras hasta la fecha, considera que eligió al futbolista para compartir la vida pensando que era la persona perfecta, pero después de todo lo único que ha hecho es romperla «en pedazos».

«Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme», ha continuado desahogándose en unas páginas que no han tardado en hacerse viral. Después del dolor que ha sentido, la de Tenerife ha aprendido a valorarse a sí misma como nunca antes: «Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma».

Tras confesar que siempre amará a Dani Alves y que ese sentimiento no se olvida de la noche a la mañana, Joana ha dejado claro que ahora, ella está por encima de todo el mundo: «Me amo, me respeto y me valoro más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18 de mayo de 2015». De esta forma, la modelo ha sentenciado su historia de amor, dejando claro que se queda con lo bonito que vivió junto al futbolista, pero despidiéndose para siempre de él: «Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida».