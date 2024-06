La impactante comunión de la nieta de ‘El Turroneo’: una feria, Cayetano Rivera y otras celebridades

Este fin de semana ha estado eclipsado por la comunión de la nieta de José Luis López, un empresario que tiene amistad con muchos rostros conocidos y que se hace llamar ‘El Turronero’. En las últimas semanas se ha hablado mucho de él porque ha sido el encargado de solucionar los problemas que había entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén. Ambos forman parte de su grupo de amigos y se ha esforzado para que el cantante asuma la responsabilidad del hijo de Gabriela.

Sin embargo, este sábado 29 de junio no se ha convertido en noticia por nada relacionado con el ex marido de Fabiola Martínez. ‘El Turronero’ ha organizado una fiesta por todo lo alto para celebrar la comunión de su nieta Carlota. Ha creado una feria solo para ella: con puestos de comida, atracciones y diferentes actividades que convertirán esta jornada en un día inolvidable. Como no podía ser de otra forma, los amigos de José Luis le han querido acompañar, por eso estaba ahí Cayetano Rivera.

José Luis ‘El Turronero’, con su nieta. (Foto: Gtres)

El empresario está muy bien relacionado. Tiene amistad con las familias más importantes de la crónica social, como por ejemplo con el clan Janeiro. Por eso ha invitado a Víctor, quien ha acudido acompañado de su mujer, la periodista Beatriz Trapote. Sin embargo, ha llamado todavía más la atención la presencia de Humberto, el hermano más discreto de Jesulín de Ubrique. Hacía tiempo que no aparecía en un evento de estas características, por eso es un hecho destacable.

Cayetano Rivera, José Ortega Cano y otros invitados

Bertín Osborne, con José Ortega Cano. (Foto: Gtres)

Cayetano Rivera no ha sido el único torero que ha estado en la comunión de Carlota. El hermano de Francisco ha coincido con Víctor Janeiro, pero también con José Ortega Cano. Este último ha estado en el evento con su hijo menor, fruto de su relación con Ana María Aldón. Ortega, vestido con un traje marrón y gafas de sol, ha saludado a sus compañeros y se ha reencontrado con Bertín Osborne.

El ex marido de Fabiola Martínez, con una atrevida y elegante camisa azul estampada, ha abrazado a Ortega Cano cuando se ha encontrado con él. A juzgar por las imágenes a las que ha tenido acceso la agencia Gtres, han intercambiado una amable conversación y después Bertín ha continuado saludando.

María del Monte, en el evento de ‘El Turronero’. (Foto: Gtres)

Lo cierto es que son muchas las celebridades que han querido disfrutar de esta fiesta, como por ejemplo la cantante María del Monte. Hay que recordar que está atravesando una etapa complicada debido al robo que tuvo lugar en su casa de Sevilla, pero ha dejado atrás todo esto para dar lo mejor de ella en el evento que ha organizado José Luis.

Álvaro Muñoz Escassi aparece tras su última ruptura

Álvaro Muñoz Escassi, en el evento de ‘El Turronero’. (Foto: Gtres)

Álvaro Muñoz Escassi está de plena actualidad tras su ruptura con María José Suárez, una relación que ha durado tres años y que ha estado cargada de rumores. El jinete ha dado la espalda a sus problemas sentimentales y se ha desplazado hasta Sevilla con la mejor de sus sonrisas.

Otra famosa que también disfruta de toda la atención mediática de nuestro país es Barbara Rey. La vedette ha anunciado que emprenderá acciones legales para frenar los comentarios que ha recibido en los últimos meses, pero este fin de semana le toca disfrutar. Con un vestido rojo y un bolso de mano con la bandera LGTBI, ha posado para la prensa en actitud relajada.

Carmen Lomana, María Ángeles Grajal, Susanna Griso, Carlos Sobera y Paz Padilla, entre otros, han arropado a José Luis en este proyecto tan personal como impresionante. En total había 1.500 personas.