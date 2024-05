El emotivo momento que José Ortega Cano ha vivido con su hijo durante su vuelta a los ruedos

Este sábado 11 de mayo, José Ortega Cano ha vivido un momento inolvidable gracias a su hijo pequeño, fruto de su historia de amor con Ana María Aldón. Se llama José María y se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la jornada, pues en cuanto ha tenido ocasión ha bajado a la plaza para hacer compañía al maestro. Se han fundido en un emotivo abrazo que demuestra la complicidad que hay entre ellos.

El torero ha regresado a los ruedos para participar en un evento benéfico en Villanueva de la Fuente. A sus 70 años, ha demostrado estar en plena forma. Ya advirtió de que se sentía preparado para volver a la acción, a pesar de que ha tenido muchos sustos durante su carrera.

José Ortega Cano, con su hijo José María. (Foto: Gtres)

José Ortega Cano, antes de volver a la plaza, dio una entrevista y admitió que durante su trayectoria ha tenido que superar muchos obstáculos. «He estado a punto de morir tres veces. Las cornadas marcan mi cuerpo como si fueran trofeos de mi enfrentamiento con los astados. Pero llego a este momento de mi vida, feliz y contento, rodeado de una familia maravillosa y con una gran estabilidad», declaró con total naturalidad.

El exmarido de Ana María Aldón ha tenido varios problemas de salud que nada tienen que ver con la tauromaquia, pero su salud es fuerte. Por eso ha aceptado participar en una corrida solidaria junto a Aníbal Ruiz, Fernando Robleño y el novillero Alejandro Velasco. Durante el evento no ha estado solo. Le ha acompañado su hermana Mari Carmen Ortega.

José Ortega Cano, arropado por su entorno

La familia de José Ortega Cano. (Foto: Gtres)

Mientras su hija Gloria se recupera de una operación estética, el resto de la familia se ha trasladado a Villanueva de la Fuente (Ciudad Real), para arropar al torero en este proyecto tan importante. Por allí se ha dejado ver Mari Carmen, vestida con unos pantalones tejanos y una blusa blanca. También estaba Marina, la empleada doméstica del maestro, quien está completamente integrada en el clan.

Antes de empezar la corrida, José Ortega Cano ha saludado a sus admiradores y también ha intercambiado una amable charla con sus compañeros. Ponerse delante de un toro no es fácil, pero Ortega se ha mostrado bastante relajado e incluso ha hecho varias bromas. Sin lugar a dudas, es un momento importante para él, aunque admite que también siente una gran responsabilidad. Durante la jornada, se ha enfrentado al toro como hacía durante sus años de esplendor, mientras sus familiares le animaban moviendo el habitual pañuelo blanco.

José Ortega Cano, en su última corrida. (Foto: Gtres)

La bonita relación de José Ortega Cano con su hijo

José Ortega Cano tiene una relación fantástica con sus tres hijos: José Fernando, Gloria Camila y José María. Este último ya ha cumplido 10 años, de hecho celebró la fiesta cuando su madre estaba concursando en Gran Hermano Dúo. Fue el torero el que se encargó de todo. Como era de esperar, la prensa estaba esperándole para preguntarle cómo afrontaba esta fecha.

Ortega recalcó que estaba muy orgulloso de su pequeño, por eso le había organizado una celebración con sus compañeros de clase. Es evidente que está centrado en su faceta personal. En la última semana ha dado una entrevista y ha admitido que de momento no piensa en el amor. Después de separarse de Ana María Aldón le relacionaron con la cantante Isabel Luna, pero el diestro no está por la labor de empezar un nuevo romance.

La nueva etapa de Ortega Cano

José Ortega Cano, en la plaza de toros. (Foto: Gtres)

La semana pasada, Ortega Cano dio una entrevista en Y ahora Sonsoles. «Me siento tan fuerte como un toro, entreno todos los días y me cuido mucho. ¿Enamorarme de nuevo? No entra en mi mente ni en mi corazón. Mis hijos me llenan completamente en la parcela de los sentimientos», respondió cuando la presentadora le preguntó por su nueva etapa. Después de Villanueva de la Fuente, el maestro toreará en La Lastrilla (Segovia) el 18 de mayo.