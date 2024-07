La mala memoria de Lara Dibildos al hablar de los celos de Álvaro Muñoz Escassi

Este fin de semana se ha escrito un nuevo capítulo en la historia de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. Ha hablado Martina Benvenutto, una diseñadora que presume de ser amiga del jinete. Según su versión, todas las mujeres que han estado con él conocen sus gustos, pero la Miss España no niega. Insiste en que no mantuvo una relación abierta con el empresario porque él es muy celoso. Ahora solamente hace falta saber la versión de Lara Dibildos, pero la actriz no tiene buena memoria.

Lara ha dado unas nuevas declaraciones y ha explicado que no puede hablar de los supuestos celos de Escassi porque ha pasado mucho tiempo y no se acuerda. Hay que señalar que mantuvieron una intensa relación que duró dos años, de 2005 a 2007. Sin embargo, fue un noviazgo especial porque fruto de este amor nació Álvaro, el hijo mayor de la comunicadora.

Álvaro Muñoz Escassi y Lara Dibildos. (Foto: Gtres)

Dibildos ha dejado claro una vez más que Escassi es parte de su familia, por eso nunca dirá nada que vaya en su contra. Sin embargo, no puede decir si María José Suárez tiene o no razón cuando asegura que el jinete es celoso, pues ha pasado tanto tiempo que no está en disposición de hacer ningún comentario. «Hace 17 años que no estoy con él. No me acuerdo si era celoso, una cosa normal», declara ante los micrófonos de Gtres.

También ha explicado que no está al tanto de las novedades sobre su ex porque tiene mucho trabajo. Se ha centrado en su trayectoria como actriz y no disfruta de demasiado tiempo libre. «Yo los viernes estoy aquí metida, no la pude ver», responde cuando le preguntan por la entrevista.

El nuevo proyecto de Lara Dibildos

Lara Dibildos ha sido uno de los rostros más perseguidos de la crónica social, pero hace tiempo dio un paso atrás para focalizar su carrera en el mundo de la interpretación. Los hechos demuestran que es una actriz de primera categoría y su último proyecto no ha hecho más que aumentar su buena reputación. Su nueva obra se llama No más besos y puede verse en el Teatro Luchana .

Lara Dibildos, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Este sábado Lara ha recibido la visita de Carlos Maturana, quien se ha convertido en su gran apoyo. Carlos saltó a la fama a raíz de su participación en Mujeres y Hombres y Viceversa. Durante un tiempo intentó disimular su relación con la artista, pero hace unos meses dieron un paso adelante y confirmaron que estaban juntos. Tanto es así que hicieron un viaje a Nueva York para celebrar el gran momento que están atravesando.

Aumenta la polémica de Álvaro Muñoz Escassi

Mientras Escassi estaba con María José salió a la luz una información que terminó con la relación que el jinete mantenía con la modelo. Esta última descubrió que había estado con una mujer transexual. No tenía problemas en ese sentido, pero consideraba que era una infidelidad y decidió romper. La versión de Álvaro es que mantenían un noviazgo abierto, por eso defiende que no ha engañado a nadie.

Martina Benvenutto, en ‘¡De Viernes!’ (Foto: Telecinco)

«Álvaro es una persona muy abierta y las mujeres que han estado con él saben que es un hombre con la mente muy abierta», defiende Martina Benvenutto en ¡De Viernes!

Beatriz Archidona, presentadora del programa, estalló en un momento de la entrevista, dejando claro que nadie podía forzar a Suárez a decir según qué cosas.

«A nosotros no nos interesa las prácticas sexuales y la intimidad que uno hace de puertas para dentro. El problema aquí es que no se puede obligar a María José a confesar o a contar qué hace, qué le gusta o qué no le gusta, porque es su intimidad», declaró la periodista. Ahora solamente hace falta saber la reacción de Escassi, pero de momento se mantiene en silencio.