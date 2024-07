María José, Escassi y Martina, el relajado encuentro a tres que la modelo no quiere recordar

María José Suárez quiere pasar página. Ha roto su relación con Álvaro Muñoz Escassi y se sentó en un conocido programa de televisión para explicar su versión de los hechos. Con este movimiento quería zanjar la polémica y disfrutar del verano, pero es evidente que no será una tarea fácil. Martina Benvenutto, una diseñadora e influencer que ha mantenido una conexión privada con Escasssi, ha acudido al mismo espacio televisivo donde estuvo María José la semana pasada.

Martina ha puesto encima de la mesa un dato muy curioso que Suárez prefiere olvidar: el encuentro que tuvieron en Mallorca. Antes de entrar en detalles hay que dejar claro que la Miss España siempre ha negado que su relación con Escassi tuviera un carácter abierto. También ha insistido en que nunca ha participado en citas donde estuviese el jinete y más personas.

María José Suárez. (Foto: Gtres)

La historia ha dado un nuevo giro con las declaraciones de Martina, quien asegura que coincidió con María José en una ocasión. «La conozco en Mallorca, en un evento. Me dio la sensación de que estaban bien, enamorados, había mucha complicidad entre ellos», empieza diciendo.

La entrevista se ha desarrollado en ¡De Viernes! y los colaboradores del programa han querido saber qué pasó exactamente entre ellos. «Mallorca es una isla hermosísima y da lugar a momentos muy divertidos, pasamos unos días muy buenos los tres. Estábamos todos relajados y disfrutando», contestó de forma misteriosa.

Martina Benvenutto se pronuncia sobre el tema más polémico

Martina Benvenutto, en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

La diseñadora siente que es amiga de Escassi y quiere dar la cara por él, por eso defiende la misma versión que el jinete. Los colaboradores de Santi Acosta le recordaron que María José ha negado haber compartido encuentros íntimos con Álvaro y más personas. «Debe tener razones para contestar así», ha contestado Martina bastante seria.

Benvenutto ha dado a entender que no confía en el testimonio de María José. «Ella dice que no ha tenido relaciones con más de una persona a la vez, ya sea mujer, hombre o cabra. Cada uno que diga lo que considere, pero yo me creo la versión de mi amigo».

Lo que sí ha dejado claro es que tuvo oportunidad de conocer personalmente a la modelo. Álvaro Muñoz Escassi fue testigo de este encuentro y de momento María José no se ha pronunciado, pero ¿qué tendrá que decir sobre la entrevista de Martina?

Así se encuentra Álvaro Muñoz Escassi

Álvaro Muñoz Escassi, en Madrid. (Foto: Gtres)

¡De Viernes! ha dado voz a Martina en el momento justo, pues gracias a su testimonio conocemos el actual estado de Álvaro Muñoz Escassi. La influencer ha comentado: «Desde que ha dejado la relación con María José le veo bien, le veo tranquilo, puede que hasta liberado. Nuestra relación siempre ha sido una relación sincera y nos hemos llevado muy bien. Yo soy muy amiga de mis amigos, cada uno que lo entienda como quiera».

Para terminar, hay que recalcar una de las confesiones que ha hecho. Sin atacar directamente a María José, ha insinuado que la modelo no dice la verdad cuando asegura que no conocía las pasiones de Escassi. «Álvaro es una persona muy abierta y las mujeres que han estado con él saben que es un hombre con la mente muy abierta», ha comentado mirando a cámara.