María José Suárez ha dado carpetazo a la polémica generada tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, dando comienzo a sus vacaciones de verano. La modelo y presentadora de televisión ha puesto rumbo en la tarde de este viernes, 19 de julio, al destino -todavía por conocer-, en el que se espera que pase los próximos días. Lo ha hecho a bordo de una barca tipo ferry que opera desde hace más de medio siglo en Coria del Río, en Sevilla: la barcaza de Coria.

La ex de Álvaro Muñoz Escassi ha sido captada por las cámaras de Gtres en el interior de su vehículo mientras éste era colocado en un lugar adecuado sobre la barca transportadora que, posteriormente, uniría los más de 200 metros que separan ambos márgenes del río Guadalquivir. Una secuencia para la que María José Suárez, pese a ser consciente de la presencia de los medios de comunicación en el lugar y de que estaba siendo grabada, se ha mostrado de lo más relajada. La andaluza, de hecho, ha llegado a saludar a la prensa con su mano izquierda en un momento dado, en un gesto de agradecimiento por su trabajo en las últimas semanas. Asimismo, se la ha visto sonreir tímidamente.

María José Suárez, en el interior de un coche. (Foto: Gtres)

Este viernes, precisamente, se cumple una semana desde que María José Suárez se sentará en el plató de ¡De Viernes! y rompiera su silencio acerca de los motivos que la habían llevado a poner punto y final a su relación con Álvaro Muñoz Escassi. La modelo, cabe recordar en este sentido, aseguró que su noviazgo con el jinete no era una relación abierta. «Obviamente no», dijo. Además, María José insistió en que la primera vez que lo dejaron fue el 23 de mayo, cuando ella pilló en una mentira a Álvaro, sin tener la certeza aún de que se trataba de una infidelidad. Hasta entonces, las discusiones que ambos pudieron tener se debieron a «los celos de Muñoz Escassi». «Me ha dolido que quisiera ganarse el aplauso fácil. Me está provocando, soy la víctima, es un tramposo. Él justifica su infidelidad diciendo que teníamos una pareja abierta. Pero nosotros teníamos una relación muy bonita de tres años, no ha habido idas y venidas», expresó.

María José Suárez, firme en su decisión de no demandar a Escassi

En su entrevista en el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, María José Suárez se pronunció, de igual forma, sobre la supuesta extorsión que habría sufrido Álvaro Muñoz Escassi después de mantener relaciones sexuales con una mujer, así como sobre los vídeo íntimos que el ex concusante de Supervivientes habría grabado de sus relaciones íntimas. «Es un delito que Álvaro enseñe vídeo míos a terceras personas. Yo no era consciente de que me estuviese grabando en algún momento de nuestra relación», dijo.

Sin embargo, por el momento, todo apunta a que María José no demandará a su ex pareja por estos hechos. Previo a las imágenes antes descritas, la modelo ha sido captada en las inmediaciones de su casa, hasta donde se dirigía tras una sesión de entrenamiento en el gimnasio. Preguntada expresamente por ello, Suárez se ha limitado a decir que se encuentra «muy bien». «¡Entendedme¡», han sido sus únicas palabras.