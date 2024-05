29 de diciembre de 2017. En esta fecha no solo murió Carmen Franco y Polo, también lo hizo «mediáticamente» su hija, Carmen Martinez-Bordiu. La muerte de la matriarca de los Franco supuso un antes y un después en la vida de todo el clan, pero el caso de la nietísima es mas flagrante. Después de casi 70 años en el candelero, siendo portada de revista, a veces queriendo y otras no, Carmen decidió entonces dar un pasó atrás y alejarse de la fama, la televisión y las exclusivas. Sea por cansancio, hartura o porque económicamente ya no le hace falta -se dice que la fortuna de Carmen Franco superaba los 500 millones de euros-, lo cierto es que su hija más celebre empezó desde ese momento su nueva vida: recluida en una imponente casa frente al mar en Portugal. Poco o nada ha trascendido de como es la vida de la ex reina del papél couché en el país vecino, pero LOOK le da todos los detalles en exclusiva.

Carmen Martínez-Bordiu, en San Lorenzo del Escorial. (Foto: Gtres)

Carmen Martínez-Bordiu quiere ser Pepa Flores. Desde hace más de cinco años, la socialité vive aislada en una bonita mansión de color amarillo a medio camino entre Cascais y Sintra, aristocráticas villas portuguesas, a tan solo 20 km de Lisboa. Su vida es absolutamente tranquila en Portugal. Sus vecinos apenas la conocen. Este digital tuvo la oportunidad de hablar con algunos de ellos y todos nos transmiten lo mismo: «Hace una vida tranquila, discreta. Sale a caminar por el paseo marítimo, a veces con ropa de deporte. A veces está sola y otras veces la vemos con su pareja». Es cierto, aunque se publicó que la madre de Luís Alfonso de Borbón podría haber terminado su relación con el australiano Tim McKeague, LOOK sabe de fuentes solventes que no es cierto. La relación sigue y ambos siguen conviviendo en la misma casa como pareja, aunque Tim «viaja mucho».

Su vida en Portugal es absolutamente discreta y su círculo de amigos más discreto aún. La empresaria portuguesa Catarina Flores, hija del fallecido Joao Flores, presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa, es sin duda su gran amiga en el país vecino. La familia Flores siempre vivió a caballo entre Lisboa y Madrid. Carmen y Catarina son amigas desde muy jóvenes y siguen frecuentándose. Otra de sus grandes amigas con las que de vez en cuando queda a comer es Ana Cristina Rodrigues, mujer de Carlo Agnelli Nasi, bisnieto de Giovanni Agnelli, historico fundador de Fiat. Fue precisamente en la boda de Julia Nasi, hija de Ana Cristina y Carlo Agnelli en junio de 2023, donde se reencontraron Carmen e Isabel Preysler en Portugal y donde tuvieron oportunidad de estrechar lazos con otros miembros de la jet-set lusa como el modista Joao Rôlo y la relaciones úblicas y socialite Xenica Jardim. Salvo estos amigos más cercanos, lo cierto es que la vida de Martínez-Bordiu en Portugal es muy tranquila y alejada de todo foco mediático.

Carmen Martínez-Bordiu, en Madrid. (Foto: Gtres)

Fuentes cercanas a la que fuera duquesa consorte de Anjou cuentan que sus salidas se limitan a algunas comidas en el restaurante Gordini, en la Marina de Cascais, o en el famoso Furnas do Guincho, especialista en pescado fresco. La vida de la antigua reina del papél couché se parece, hoy por hoy y más que nunca, a la de Pepa Flores o a la de la cantante italiana Mina. Mujeres que tuvieron fama, popularidad y toda la prensa a sus pies y que de repente decidieron desaparecer. El encontronazo protagonizado por Carmen esta semana con la prensa en Madrid, rogando a los periodistas que la dejaran vivir en paz y tranquilidad dan buena cuenta de ello. ¿Habrá terminado para siempre el idilio de la nietísima con la prensa?