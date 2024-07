El entramado protagonizado por María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi está marcando parte los tiempos de la crónica social de la temporada estival. Sin duda, una ruptura de la que cada vez se conocen más detalles. De hecho, tras la entrevista que concedió la que fuera Miss España en 1996 en ¡De viernes! la pasada semana, la maniquí ha vuelto a pronunciarse, aunque esta vez para aclarar qué decisión ha tomado al respecto.

La importante decisión de María José Suárez

Al ser vista en Sevilla ha sido preguntada sobre si el jinete se había puesto en contacto con ella tras su intervención televisiva. «No voy a hablar nada», ha dicho en un primer momento.

María José Suárez, en Sevilla. (Foto: Gtres)

«No voy a comentar nada. Yo ya todo lo que tenía que hablar ya lo dije en la entrevista. Creo que ha quedado todo bastante claro y lo que quiero es ya continuar con mi vida y recuperarla lo antes posible», ha asegurado. «Esta historia ya pasó», ha sentenciado, dejando así clara su postura tras la ruptura con Escassi.

María José Suárez, en Sevilla. (Foto: Gtres)

Fue a finales de junio, cuando María José Suárez emitió un breve comunicado en su perfil de Instagram para confirmar que su historia de amor con Álvaro Muñoz Escassi había llegado a su fin. «Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos», expresó.

Además, quiso recalcar que no ha sido el mejor final para la historia tan bonita que habían vivido. «Como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos», finalizó, al mismo tiempo que adjuntó una imagen en la que ambos aparecían besándose y derrochando complicidad.

La entrevista de María José Suárez

Aunque en un principio María José indicó que no iba a hablar sobre la ruptura, finalmente se convirtió en una de las invitadas del espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. «Yo he venido a contar la verdad, no mi verdad. Voy a contar lo que he vivido durante este mes. Por mucho que vaya enseñando vídeos míos a personas y por mucho que vaya contando por ahí a mi no me va a callar», expresó.

María José Suárez en Sevilla. (Foto: Gtres)

También aprovechó para lanzarle un mensaje al que había sido su pareja. «Es una pena», dijo y tras estas palabras rompió a llorar en directo. «Es una pena vernos en esta situación en la que yo tenga que venir aquí a hablar de intimidades en un programa de televisión cuando dije que no iba a hablar…», añadió. «Pero me he visto obligada por su entrevista de la semana pasada», continuó, haciendo referencia al paso del jinete por el citado formato de Telecinco.

«Me he visto que tenía que contar mi verdad. Y me da mucha pena que ha sido una relación tan bonita que tenga que acabar de esta menar que no nos lo merecemos ni él ni yo. Le deseo toda la suerte del mundo… pero lejos de mí», terminó diciendo.