Las escuderas de Escassi hacen piña con dardo a María José Suárez incluido

El entramado protagonizado por Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez es, sin duda, uno de los temas más comentados en el papel cuché durante esta temporada estival. Si bien todo apuntaba a que se habían reconciliado tras realizar un crucero por los Fiordos Noruegos, poco después, la que fuera Miss España en 1996 confirmó a través de un comunicado su ruptura. «Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos», expresó María José.

Después de conocerse que la ya ex pareja iba a tomar caminos separados de ahora en adelante, comenzaron a salir a la luz una serie de reproches, declaraciones contradictorias y hasta una infidelidad por parte del jinete con Valerí Cuellar. Pese al delicado momento sentimental que está atravesando Escassi, cuenta con dos grandes apoyos en su vida. Uno de ellos es Lara Dibildos, con quien mantuvo una relación en el pasado y con quien tiene un hijo en común.

Lara Dibildos, en un evento. (Foto: Gtres)

Lara Dibildos se pronuncia

La actriz ha presentado su nueva obra en el Teatro Luchana de Madrid. Enclave en el que atendió con la amabilidad que tanto la caracteriza a los medios allí presentes. Por un lado, quiso desmentir que no existe ningún grupo de WhatsApp con las ex de Escassi y mucho menos que ella sea la administradora.

«He salido porque me apetece decirlo, es que es una barbaridad. No sé de dónde ha salido y no sé cómo María ha podido decir eso, que me han dicho que es María Patiño que es una tía que me encanta y me cae genial, pero no sé quién se lo ha contado ni nada», expresó en un primer momento. Después, se pronunció sobre las últimas informaciones que circulan sobre la vida sentimental de Álvaro Muñoz Escassi. «Yo de ahí no te voy a decir nada. Lo único que te digo es que yo quiero a Álvaro como si fuera mi familia, ¿sabes?. Entonces, lo que puedo destacar de él es su valentía que siempre la ha tenido para decir lo que quiere y cuando quiere y como quiere y que vive la vida intensamente, y eso es lo que me flipa de él y que he aprendido de él, también te digo», aseguró.

María José Suárez, en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

También habló sobre el presunto vídeo íntimo que tendría Álvaro de María José Suárez. Detalle que dio a conocer la propia modelo durante su intervención en ¡De Viernes!, el pasado 12 de julio. Valerí Cuellar, sería la amante de Escassi y quien reveló a Suárez la existencia de este tipo de material sensible. «Yo no he tenido nunca con él, ni me lo ha pedido, ni yo se lo pedí, pero de otras vidas no os puedo contar porque no tengo ni idea», indicó Lara sobre este hecho puntual. «Estas prácticas no había en vuestra relación ¿no?», preguntaron los reporteros. «En la mía, no. Solo te puedo decir eso», puntualizó. » No, que yo sepa no, ya te digo yo que en la mía no y te lo he dicho todo. Luego ya cada uno sabrá lo que hace y yo no me meto», añadió.

María José Suárez explicó que una mujer se puso en contacto con ella. «Yo tengo un mail de esta señorita que me dice ‘Hola, María José, soy Valerí, tengo que contarte una cosa porque la persona con la que estás no es lo que tú crees’, y me deja un móvil», explicó. «Me cuenta muchas cosas que pasaron ese día en ese piso. Me cuenta mucha información que me deja en shock (…) Lo que me molesta es las cosas que me cuenta que hace con Álvaro ese día», continuó. «Valerí me dice a mí: ‘Hasta creo que vosotros os grababais practicando sexo’. Y yo pongo un ‘no’ porque yo no soy consciente de que Álvaro tuviera un vídeo mío. Y me dice ‘él me enseñó un vídeo en el que se te veía a ti con él’», prosiguió. «Yo le dije que me parecía una barbaridad porque no era consciente de que Álvaro me estuviese grabando en algún momento de nuestra relación. En el vídeo salgo yo con él, no se me ve la cabeza, me da detalles de cómo tengo mis partes», sentenció.

Anna Barranchina, muy unida a Lara Dibildos

Por otro lado, Anna Barranchina, hija de Álvaro Muñoz Escassi no quiso perderse el estreno de la obra de Lara Dibildos. Sin embargo, optó por la discreción que tanto la caracteriza en todo a lo relacionado con la esfera pública.

Anna Barranchina, en un evento. (Foto: Gtres

De esta manera, Lara y Anna confirmaron lo unidas que están pese al complicado momento que atraviesa Álvaro Muñoz Escassi. Asimismo, Lara indicó que para ella, Barranchina significa mucho. «Es como mi familia», aseguró.