La bomba de María José Suárez sobre Álvaro Muñoz Escassi: "Ha estado con chicos"

Después de una semana manifestando su opinión a través de las redes sociales, María José Suárez ha dado una entrevista en un conocido programa de televisión para aclarar qué piensa de Álvaro Muñoz Escassi. Han estado juntos tres años y en más de una ocasión se han enfrentado a rumores de crisis y ruptura, pero fue la modelo la que anunció en su cuenta de Instagram la separación definitiva. Más adelante Escassi dio su versión de los hechos, asegurando que tenía la conciencia tranquila, pues nunca había mentido a María José.

El ex de Lara Dibildos aseguró que mantenía una relación abierta con su última novia, por eso considera que en ningún momento le fue infiel. Suárez promete que esto no es así, pero asume que conocía las aficiones de Escassi. «Álvaro me ha dicho que ha hecho de todo en la vida, que ha estado con chicos, con chicas, con transexuales, con travestis, de todo (…) El me dijo: yo he estado con todo el mundo, he estado con travestis, con todo».

María José Suárez en ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

Más adelante ha explicado cómo surgió la infidelidad: «Yo veo unos movimientos raros de Álvaro, pero sin saber que había una mujer o un hombre… sin saber qué había nadie en la casa. Me levanto a las 05:30 de la mañana y le veo en línea, entonces le pregunto qué le ha pasado y me dice que se ha desvelado y está mirando una receta».

La entrevistada dice que está «en shock» por «las cosas que Álvaro hizo ese día» con su amiga especial. Defiende que no conocía «esa faceta» del jinete. «Me duele la infidelidad, pero no quiero un problema», añade visiblemente molesta. «No tengo nada que temer, pero no quiero verme salpicada por esta historia».

Seguidamente ha desmentido que mantuviera una relación abierta y ha señalado a Escassi asegurando: «El no puede mantener una relación abierta porque es el más celoso de Europa, lo ha dicho para justificar su infidelidad (…) El no tiene ni idea de lo que es una relación abierta».

¿Ha habido alguna traición por parte de Escassi?

En los últimos días se está hablando mucho de una supuesta infidelidad de Álvaro. Según se ha contado, una mujer llamada Valerí se puso en contacto con él a través de las redes sociales y tuvieron un encuentro en Madrid. El jinete corrió con todos los gastos y asegura que se portó como un caballero, por eso sorprendió tanto lo que sucedió después.

María José Suárez, en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Su amiga especial le pidió dinero a cambio de guardar silencio, él se negó y ella habló con María José, asegurando que Álvaro no le había pagado sus servicios. Escassi promete que en ningún momento contrató a nadie, simplemente tuvo una cita con una mujer de mutuo acuerdo.

«Yo tengo un correo de esta señorita en el que me dice: Hola, María José. La persona con la que tú estás no es la que tú crees. Hasta creo que vosotros os grabábais practicando sexo. Yo no quiero verme envuelta en esta historia… Prostitución, extorsión… Yo tengo la versión de Valerí y ella no considera haber extorsionado a Álvaro», desvela la modelo en ¡De Viernes!

Asegura que, según la mujer que estuvo con Escassi, Álvaro le grabó manteniendo relaciones sexuales. María José dice que está tranquila porque cree que el vídeo no lo tiene nadie y ha dejado claro que ella no era consciente de que presuntamente estaba siendo grabada.

El motivo de la discusión de Álvaro y María José

María José Suárez, en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

María José reconoce que ella no quería que todo esto trascendiera. El problema es que Álvaro no estaba dispuesto a ceder al presunto chantaje, por eso se puso en contacto con las autoridades. Según el jinete, tenían formas distintas de afrontar esta crisis y se enzarzaron en una discusión.

«Cuando pasa todo esto lo hablamos y le digo que esto lo voy a resolver. Voy a la comisaría a poner una denuncia porque considero que me están extorsionando. Se identifica a esta persona y ya está, pero yo sé que va a salir porque soy una persona pública. Acepto que se hable de mí, pero la Policía es quien toma el mando, no sé en qué momento está». Ahora le ha tocado el turno a Suárez, quien tiene un punto de vista completamente distinto.