La prueba de que María José Suárez conoce a Escassi mejor de lo que quiere reconocer

Las cosas no han terminado como María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi tenían previsto. Cuando ella anunció que su romance había terminado aseguró que no había sido el mejor de los finales, pero reconoció que había vivido una bonita historia durante el tiempo que duró su relación. Una confesión a cámara asegurando que había recibido un e-mail muy desagradable, las imágenes de Álvaro junto a su amiga Hiba Abouk y varias filtraciones a la prensa después, la tensión entre ellos se tornó insostenible. Y estalló.

El pasado viernes el jinete se sentó en De Viernes para defender su honor. Tras salir a la luz unas supuestas infidelidades del deportista a la modelo, Escassi quiso aclarar lo que insistió mucho en llamar su verdad. Una verdad que desmontaría cualquier información que apunte a infidelidad ya que, según su relato, lo suyo con María José era una relación abierta. Un relato con el que ella no está de acuerdo y que tratará de desmentir esta misma noche con una entrevista exclusiva en el mismo plató. Y del que ya está dando pistas asegurando a todo el mundo que no reconoce al hombre con el que ha compartido los últimos años de su vida.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, en un evento en Marbella. (Foto: Gtres)

Una afirmación de lo más llamativa ya que, aunque no fue hasta 2021 cuando su amistad se tornó oficialmente en romance, fueron dos veces previas, una en 2010 y otra en 2014, mientras Escassi salía con Sonia Ferrer, las que María José y Álvaro fueron relacionados. La complicidad entre ellos siempre ha sido evidente. Así se puede apreciar en las imágenes que se captaron de ellos disfrutando del verano de Ibiza. Risas y amistad capturadas hace 14 años que no han dejado de repetirse, ya que tal y como aseguraba la Miss cuando en 2021 se le comenzó a relacionar con Álvaro de nuevo, son amigos «desde hace 25 años». La otra vez que fueron relacionados, en 2014, se habló de una noche «perdidos por ahí», pero el rumor fue rápidamente desmentido por los implicados. Y aunque en 2021 trataron de repetir la jugada, ya no pudo ser.

La revista Semana publicó, hace tres veranos, las primeras imágenes de Escassi y Suárez disfrutando de tiempo juntos en Punta Cana. Las fotografías fueron una de las noticias del momento, ya que provocaron que María José anunciase la separación de Jordi Nieto, el padre de su hijo. Un mes después, y aunque ya se le había vuelto a ver con el jinete, la que fuera Miss España concedió una entrevista a la revista ¡HOLA! en la que volvió a negar el romance. «No es la primera vez que me relacionan con Álvaro, ni, posiblemente, la última. Él no ha tenido absolutamente nada que ver con mi separación. No ha habido terceras personas».

María José Suárez y Escassi, en Ibiza. (Foto: Telecinco)

Tres años después continúa siendo imposible confirmar que Escassi tuvo, o no, algo que ver en la separación entre Suárez y Nieto. Pero lo que parece evidente es que, más de 25 años de amistad y tres de relación después, con una química entre ellos que desataba los rumores de romance cada vez que coincidían, María José conocía bien a Álvaro cuando decidió apostar por su romance.

Una historia de amor con un Casanova confeso por el que, hasta que le ha tocado a ella un final que no esperaba, nunca dejó de sentir cariño.