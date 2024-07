María José Suárez calienta su entrevista televisiva en los juzgados: "Es hora de contar la verdad"

Después de que el periodista Aurelio Manzano anunciara que María José Suárez podría emprender acciones legales contra Álvaro Muñoz Escassi, tras enterarse que había sido grabada por el jinete, sin su consentimiento, durante sus encuentros sexuales, este jueves, 11 de julio, la modelo ha sido capturada por las cámaras de Gtres entrando en los juzgados de Sevilla. Lo hacía ataviada con un look veraniego compuesto por unos pantalones blancos y una camiseta de manga larga a rayas.

De acuerdo con lo publicado, Escassi además de poseer un video privado de la sevillana sin su aprobación, también lo habría mostrado a terceras personas, por lo que su ex pareja podría demandarle por dañar su honor. Hasta ahora, la modelo no se había pronunciado al respecto, pero las imágenes de la mencionada entrando en los juzgados de la capital hispalense dejan entrever que habría tomado la drástica decisión de enfrentarse a su ex pareja ante el juez. A su salida, la sevillana no ha querido contestar a las preguntas lanzadas por la prensa, pero lo cierto es que este movimiento legal ha llegado al mismo tiempo que la cadena de Fuencarral ha anunciado que María José será la próxima invitada al programa ¡De viernes!, por lo que podría estar a punto de explicarlo todo en la pequeña pantalla.

María José Suárez entrando en los juzgados de Sevilla. (Foto: Gtres)

Su inminente entrevista

Una semana después de que Álvaro Muñoz Escassi se sentara en el programa ¡De viernes! para pronunciarse sobre las acusaciones que había recibido a raíz de conocerse su ruptura con María José Suárez, el espacio televisivo ha vuelto a sorprender anunciando que ahora será la modelo la que aclare todo lo ocurrido en su próxima entrega. Aunque en las primeras imágenes que han visto la luz de su inminente entrevista no se revelan mayores detalles del contenido, lo cierto es que la contundente declaración que pronuncia deja entrever que hablará sin tapujos sobre el fin de su historia de amor con el jinete: «Después de tantas mentiras, es hora de contar la verdad», asegura.

María José Suárez en ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

Así, María José Suárez opinará por primera vez ante las cámaras de las declaraciones que ofreció su ya ex pareja sobre la supuesta «relación abierta» que mantenían, aunque no será la primera vez que muestre su descontento con dicha información. Y es que cabe recordar que la que fuera Miss España negó por completo que esto fuera cierto a través de las redes sociales: «Hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. ¡Qué vergüenza de personaje!», escribía en un comentario de uno de sus posts de Instagram.

María José Suárez se pronuncia en las redes sobre la entrevista de Álvaro Muñoz Escassi en ‘¡De viernes!’. (Foto: Instagram)

Además de la supuesta relación abierta que mantenían, María José Suárez también se pronunciara sobre los supuestos vídeos íntimos por los que, a juzgar por las últimas imágenes trascendidas, podría haber tomado ya acciones legales para preservar su honor a la intimidad.

No obstante, cabe destacar, que las últimas informaciones que habían trascendido señalaban que, tras lo ocurrido, María José Suárez se encontraba «demacrada y muy agobiada» con la situación. Así lo comunicó Nuria Chavero, redactora y reportera del programa Vamos a ver. «Ha perdido mucho peso del disgusto. […] Ella quiere dejar claro, por activa y por pasiva, que no tenían una relación abierta. Que nunca ha dejado que entre una tercera persona y reitera que desconocía los gustos sexuales que Escassi asegura que conocía todo su entorno», explicaba.