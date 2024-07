La otra ruptura traumática de María José Suárez antes de Muñoz Escassi

La pareja llegó a pronunciar el Sí, quiero en una boda que duró tres días y tuvo lugar en Santorini, en 2018; a la que no faltaron Raquel Rodríguez, Elisabeth Reyes o Eva González, entre otros rostros conocidos. La ex mujer de Cayetano Rivera, íntima de la modelo, le dedicó un bonito discurso cargado de humor: «Te admiro porque no hay nadie en este mundo que sepa reinventarse como tú… bueno, sí, Madonna, pero no la hemos invitado», dijo.

Aunque parecía que Jordi iba a ser el último hombre en la vida de María José Suárez, su matrimonio no duró más de tres años. En junio de 2021, María José Suárez y Jordi Nieto hicieron pública su separación de manera amistosa y sin la intervención de terceras personas. Prueba de ésto último es la excelente relación que mantienen ahora.