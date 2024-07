Escassi a Telecinco y Mª José Suárez a Antena 3: la ex pareja mueve sus fichas y divide a la audiencia

Fue el pasado viernes, 27 de junio, cuando después de muchos rumores de crisis, distanciamiento, y hasta de infidelidades por parte del ex jinete, María José Suárez confirmó su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. Haciendo gala de la naturalidad con la que había llevado su historia de amor en redes y de un aparente pero ya efímero buen rollo entre ambos, la modelo y empresaria recurrió a este mismo medio para confirmar la noticia. «Se acabó, con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos», expresó.

Desde entonces, tanto María José como Álvaro han copado infinidad de titulares en la crónica social de nuestro país, y se han intercambiado, asimismo, algún que otro reproche ante los medios de comunicación. De hecho, es tal su guerra ahora por revelar cada cual su versión de los hechos y motivos que han llevado a la pareja a poner fin a su relación, que los dos han movido sus fichas para encontrar en las dos principales cadenas de televisión privada en España, a sus fieles: Telecinco y Antena 3.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, en un evento en Marbella. (Foto: Gtres)

Álvaro Muñoz Escassi rompió su silencio por primera vez este martes con una llamada telefónica al programa Tarde AR, en Telecinco, tras la cual comenzaron los rumores sobre una posible incorporación del ex concursante de MasterChef Celebrity a la mesa VIP del espacio que presenta Ana Rosa Quintana, como colaborador. El jinete olímpico desveló cómo se encuentra de ánimos -«Están siendo días complicados», dijo-, al tiempo que hizo hincapié en la idea de que su intención no es «vender nada», sino aclarar lo ocurrido con la modelo y presentadora de televisión española. «He cometido errores y los cometeré porque soy humano. Ya no estamos juntos. Lo ha comunicado ella hace un mes y ahora esta semana de nuevo. Llevamos mucho sin estar juntos (…) Quiero desconectar de todo y evadirme», dijo.

Sin embargo, esta misma noche, Álvaro Muñoz Escassi reaparecerá de nuevo y concederá una entrevista a ¡De Viernes!, el programa a los mandos de Santi Acosta y Beatriz Archidona, en la misma cadena. Aunque se esperaba que fueran Carmen Borrego y su marido, José Carlos Bernal, los que se sentaran en el plató del formato hoy a propósito de su décimos aniversario de bodas, la actualidad (y billetes) han hecho que sea Escassi quien finalmente lo haga. El sevillano, según ha desvelado la productora del programa hace escasas horas, ofrecerá una entrevista en la que confesará «los motivos de la reciente y sorprendente ruptura de su relación con María José Suárez, abordará la extorsión que ha sufrido», y responderá, esperamos que sin tapujos, «a las cuestiones que le plantearán los colaboradores habituales del espacio».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por De viernes (@deviernestv)

La próxima aparición pública de María José Suárez

María José Suárez, por su parte, no habría cerrado por el momento ninguna entrevista en televisión, si bien todo apunta a que podría hacerlo más pronto que tarde con Antena 3 y, en concreto, con el programa presentado por Susanna Griso y producido por Antena 3 Noticias para su emisión en las mañanas de la cadena: Espejo Público.

María José Suárez, en Coria del Rio. (Foto: Gtres)

Prueba de ello es que los compañeros de Susanna en el citado programa, desvelaron este jueves una información sobre la ruptura de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi que la propia periodista habría compartido con ellos cuando se producía. Esto hacía que Susanna tuviera que confesarque la modelo ha tratado de ponerse en contacto con ella, hablando poco después. Susanna reconoció de este modo que, próximamente, se encontraría con María José Suárez y que contará «hasta lo que pueda contar».

De sentarse en un plató de televisión, María José Suárez rompería con su regla de oro de hablar públicamente sobre la ruptura, y sobre todo, de lucrarse con ello. «Eso no va a pasar, lo digo gratis porque con esto no se comercializa, al menos yo», expresó hace apenas unos días a través de su perfil en Instagram.