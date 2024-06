Las primeras palabras de María José Suárez tras confirmar su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi

Después de tres años de relación, muchas especulaciones y varios conflictos mediáticos, María José Suárez ha utilizado sus redes sociales para confirmar su separación de Álvaro Muñoz Escassi. La modelo ya ha pronunciado sus primeras palabras y lo cierto es que su reacción ha sido muy positiva, a pesar de que en Instagram ha anunciado que el romance no ha acabado de la mejor forma.

María José ha dejado claro que no va a seguir hablando del tema. Según ha contado, se encuentra tranquila y siente que ha tomado una buena decisión. «Estoy bien. La verdad, cuando tomas una decisión consciente de que es lo mejor, al final te da fuerza y se está bien», ha declarado recientemente. Prefiere no entrar en detalles, por eso no ha querido explicar el motivo de la ruptura.

María José Suárez, en Sevilla. (Foto: Gtres)

«No voy a hablar más de lo que he dicho en redes sociales. Vamos a seguir estando bien, cada uno por su lado». Suárez lleva mucho tiempo enfrentándose a los mismos rumores. No son pocas las veces que se ha hablado de una posible separación, de hecho ella misma confirmó en una conocida revista que no estaba travesando un buen momento sentimental. Desafortunadamente no la logrado superar el bache y su noviazgo con Escassi ya forma parte del pasado.

El estado de ánimo de María José Suárez

Las primeras palabras de María José tras anunciar su ruptura son tranquilizadoras. La modelo ha contestado a las preguntas de la agencia Gtres, ha sido amable con la prensa y ha mostrado su mejor sonrisa. No quiere entrar en ninguna guerra y asegura que todo está en orden. Atendiendo a sus declaraciones, es evidente que mira al futuro con optimismo y su estado de ánimo es bueno.

Tanto Suárez como Escassi han intentado aparentar normalidad, pero una noticia de este alcance iba a terminar trascendiendo, por eso la modelo ha dado un paso adelante. Se llevaba mucho tiempo especulando con la supuesta ruptura, aunque lo único cierto es que han estado juntos hasta hace unos días.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. (Foto: Gtres)

El jinete y la Miss España 1996 disfrutaron de un bonito crucero por los Fiordos Noruegos, excursión que compartieron con Elías, hijo de María José. Un equipo de reporteros pilló a la ex pareja en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y todo parecía ir bien. Tanto es así que Álvaro y María José contaron que se habían casado. Nueve días después han puesto punto y final a su bonita historia de amor.

Un final amargo

Tal y como ha contado María José, el final del romance no ha sido el mejor de todos. «Os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita pero, como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años, que ha sido muchos».

María José Suárez, en Sevilla. (Foto: Gtres)

La maniquí se ha negado a entrar en detalles y todo hace pensar que los motivos de la ruptura permanecerán al margen de los focos, al menos esa es la intención de Suárez.

María José ha estado en Huelva disfrutando de la Saca de las yeguas que cada año se realiza en El Rocío. Compartió la experiencia con sus seguidores de Instagram y Álvaro no aparecía en ninguna foto. Gracias a su anuncio se ha podido saber la razón: durante este evento ya no estaban juntos.