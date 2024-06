Hace unos días, los rumores de ruptura planeaban sobre la pareja formada por Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. De hecho, la modelo llegó a confirmar en una entrevista que había pedido un tiempo al jinete. Sin embargo, todo apunta a que la crisis sentimental forma ya parte del pasado porque han disfrutado juntos de un crucero por los Fiordos Noruegos. Viaje al que les ha acompañado Elías, el hijo de la maniquí y de su ex marido, Jordi Nieto.

Después de pasar unos días recorriendo el norte de Europa, han aterrizado en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. A su llegada a la capital, la pareja ha se ha mostrado relajada ante la presencia de los medios de comunicación. Ha sido entonces, cuando Álvaro Muñoz Escassi ha plantado cara a esas habladurías sobre su relación con María José. Nada más escuchar la palabra crisis se ha reído, pero acto seguido ha dicho, en clave de humor, que se habían dado el ‘sí, quiero’. «Nos hemos casado en el barco», ha indicado segundos antes de marcharse.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez en el aeropuerto de Madrid. (Foto: Gtres)

Un viaje inolvidable

A través de las redes sociales, María José Suárez ha ido compartiendo algunas píldoras de esta escapada. De hecho, hace tan solo unas horas se ha sincerado en su perfil de Instagram tras haber concluido el viaje junto a Escassi y su hijo. «Sin duda ha sido un viaje que no se nos olvidará jamás, hacía más de un año que lo estábamos preparando pero en el último momento hubo mucha improvisación que lo hicieron aún más especial», ha comentado, muy emocionada, al mismo tiempo que ha añadido un vídeo resumen de los momentos más destacados que ha vivido.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi tras realizar un crucero. (Foto: Gtres)

Las declaraciones de María José Suárez

A principio del mes de junio, María José Suárez se sinceró en ¡Hola! sobre su relación con Álvaro Muñoz Escassi, confirmando así que estaban atravesando una crisis de pareja. «Llevamos dos semanas en que no nos hemos visto. Lo cierto que es que le pedí a Álvaro un tiempo porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo, de seis años. Sentí que me estaba perdiendo una etapa de él», confesó la popular Miss España 1966.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, juntos. (Foto: Gtres)

«Además estoy en ese punto de poder conciliar todo: mi hijo, mi empresa, el trabajo…», añadió. «Álvaro adora a Elías, -dice María José- lo quiere mucho, pero cuando me cuenta los planes que tenemos siento que a veces se olvida de que tengo un niño con el que necesito pasar más tiempo», continuó diciendo la modelo. «En estos tres años no he tenido ningún problema con él. Al contrario, Álvaro ha dicho que nunca se había sentido así con ninguna mujer y que lamenta el daño que haya podido hacer a otras mujeres», continuó.