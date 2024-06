Lo que hasta ahora era un rumor recurrente, ya es una realidad confirmada. La protagonista de la historia de amor que ahora zozobra, María José Suárez, lo ha confirmado.

«Llevamos dos semanas en que no nos hemos visto, es verdad», confiesa la modelo que vivía una intensa historia de amor con el jinete Álvaro Muñoz Escassi.

Hay un dato muy significativo para intuir esta ruptura. Tanto él como ella han dejado de seguirse y de darle likes en las redes sociales a sus publicaciones, lo que en su momento desató las alarmas. Alarmas que ahora se confirman.

Suárez y Escassi el pasado febrero en Madrid. (Foto: Gtres)

Juntos estuvieron sonrientes y felices últimamente, -al menos a simple vista eso parecía-, en la Feria de Sevilla, en El Rocío, en Montecarlo y en Mallorca. De repente llega la sorpresa y, justo al cumplirse tres años de su romance, se distancian y hablan de tomarse un tiempo para reflexionar.

La protagonista comenzó esta historia, que ahora se desvanece, con el apuesto jinete con fama de conquistador en 2021, tras su ruptura con Jordi Nieto, el padre de su hijo y su ex marido. Según dijo el propio jinete, él estaba prendado de ella desde que la vio en televisión y quiso incluso casarse. Algo que de momento, tras este distanciamiento, parece poco probable.

Escassi y Suárez.( Foto: Gtres)

Más tiempo

María José Suárez pide tiempo. Aire. «Llevamos dos semanas en que no nos hemos visto. Lo cierto que es que le pedí a Álvaro un tiempo porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo, de seis años. Sentí que me estaba perdiendo una etapa de él», confiesa a ‘Hola’ la popular Miss España 1966.

«Además estoy en ese punto de poder conciliar todo: mi hijo, mi empresa, el trabajo…»añade. «Álvaro adora a Elías, -dice María José- lo quiere mucho, pero cuando me cuenta los planes que tenemos siento que a veces se olvida de que tengo un niño con el que necesito pasar más tiempo», explica la modelo.

Es decir, la relación hace aguas por problemas de conciliación en sus vidas. No hay terceras personas, aclara, y no problemas de celos. Todo lo contrario, apunta María José. «En estos tres años no he tenido ningún problema con él. Al contrario, Álvaro ha dicho que nunca se había sentido así con ninguna mujer y que lamenta el daño que haya podido hacer a otras mujeres», revela en ‘Hola’.

Según ha relatado la sevillana en alguna otra entrevista, la pareja se conoce desde hace 20 años. «Siempre que nos veíamos había atracción y química, pero no esperaba que llegase el momento en el que me enamorara de él. Nunca nos escondimos, pero las primeras veces que nos fotografiaron era muy pronto para hablar de lo nuestro», confesó en su momento la modelo.

Un pareja del panorama social que se tambalea y que quizás en breve se enderece o no. Ya veremos. Arrastran muchas polémicas de mayor o menor envergadura y algún que otro quiebro en sus planes de boda; polémicas que vienen ahora a confirmar que cuando el río suena agua lleva. Su distanciamiento es cierto y el tiempo dirá si la ruptura es definitiva o no entre estos dos protagonistas de la vida social de nuestro país.