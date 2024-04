Álvaro Muñoz Escassi explica por qué aún no ha pedido matrimonio a María José Suárez

Álvaro Muñoz Escassi se convirtió, este lunes, día 29 de abril, en el invitado estrella de la sexta entrega de la duodécima edición de MasterChef, el programa de televisión gastronómico de La 1 en el que el jinete participó, hace varios meses, logrando ser subcampeón en la gran final del talent show de cocina con famosos. Escassi aprovechó la oportunidad para demostrar, una vez más, sus habilidades culinarias, así como para abrir su corazón como nunca antes, compartiendo reflexiones sobre el amor y los motivos que lo han llevado a postergar la propuesta de matrimonio a su actual compañera de vida, María José Suárez.

Fue durante un momento destacado del programa que el subcampeón de la octava edición de MasterChef Celebrity respondió sin titubeos a una pregunta directa de uno de los miembros del jurado del formato, Samantha Vallejo-Nágera. «Quiero saber, ¿Ya le has propuesto matrimonio a María José?», le preguntó la chef española. «No, aún no», respondió el jinete. Álvaro Muñoz Escassi desveló que la ausencia de planes de boda en la pareja no recae sobre él, sino sobre María José, quien aún no se sentiría preparada para dar ese paso. «Estoy esperando a que María José lo tenga claro. No quiero precipitarme y que ella no esté segura. Es que no quiero que me diga que no. Como no la veo todavía convencida…», afirmó.

Álvaro Muñoz Escassi, en un evento. (Foto: Gtres)

Tras estas palabras, Muñoz Escassi expresó su amor y admiración hacia María José Suárez, calificándola como una «diosa inalcanzable». Asimismo, recordó los desafíos de conquistar el corazón de la modelo y presentadora de televisión española, allá por 2021. «Ella decidía cuándo nos veíamos. Pero la debí pillar en un momento bajo y, nada, aquí se ha quedado», expresó. Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez forman una de las parejas de famosos más reclamadas de la crónica social. Ambos se conocen desde hace muchos años. De hecho, en los tiempos en los que la sevillana fue coronada Miss España 1996, tuvieron un affaire. No obstante, el amor entre ellos no floreció hasta tres décadas después, en el verano del año 2021.

«Hace mucho tiempo que nos relacionaron, hace 20 años. Hemos coincidido y esto ha surgido ahora, a raíz de la separación. Estamos viviendo el momento y dejándonos llevar. Ahora lo único que intento es estar bien, estar feliz, que mi hijo esté bien, estar tranquila y pasármelo bien, que la vida son dos días. Estoy muy contenta», fueron las palabras con las que María José Suárez confirmó su romance con Escassi a los medios de comunicación, ese año. Entonces, la natural de Coria del Río hacía muy poco que se había separado de Jordi Nieto, un acaudalado financiero catalán que, desde 2006, preside Sabertia Capital Partners, con sedes en Cataluña, Panamá y Londres, y otras dos sociedades. Tras más de seis años juntos y a punto de celebrar su tercer aniversario de boda y un hijo en común, Elías, la pareja decidió tomar caminos separados «de mutuo acuerdo».

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, en un evento. (Foto: Gtres)

Al margen de las últimas declaraciones de Álvaro Muñoz Escassi en MasterChef, lo cierto es que tanto él como María José Suárez han manifestado en varias ocasiones sus intenciones de pasar por el altar e, incluso, de aumentar la familia. El caballero, cabe recordar, además de Anna Barrachina, la hija que tuvo hace más de 20 años y que ahora se ha convertido en una prometedora artista, tiene un hijo con su mismo nombre fruto de su relación con Lara Dibildos.