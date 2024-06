El pasado 19 de junio salió a la luz la noticia de que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia van a ser padres de su primer hijo tras cinco meses de relación. Una buena nueva que, como era de esperar, provocó una vorágine de reacciones en la crónica social de nuestro país. Además, como no podía ser de otra forma, numerosos medios de comunicación se hicieron eco del embarazo de la nieta de María Teresa Campos.

Durante la emisión de Espejo Público hablaron de este asunto y comentaron, entre otras cosas, el papel de las abuelas del bebé que son Terelu Campos y Mar Flores. Sin embargo, estalló la polémica por la publicación de dos fotografías diferentes. Mientras la que mostraron de Terelu correspondía a cuando fue captada por los paparazzis saliendo de la peluquería con los rulos en la cabeza con un conjunto negro, por otro lado, de la modelo emitieron una estampa completamente diferente en la que aparecía vestida de gala. Sobre este hecho se ha pronunciado Susanna Griso, presentadora del citado espacio de televisión.

Susanna Griso. (Foto: Gtres)

La periodista fue una de las asistentes a la II Edición de los Premios Escala de Interiorismo 2024, celebrados en Madrid. Después de posar en el photocall habilitado, Susanna habló sobre el embarazo de Alejandra Rubio y acerca de cómo vería ella a Terelu en su faceta como abuela.

«Eso hay que preguntárselo a Terelu. No sé cómo encajará ella lo de ser abuela, pero a priori, te sorprende porque son jóvenes y llevaban poco tiempo pero han decidido seguir adelante y quiero pensar que van a ser muy felices. Yo siempre pienso que un niño en una casa es motivo de alegría y pasado el susto inicial que estoy convencida de que ha existido», dijo la comunicadora en un primer momento.

Terelu Campos, en el concierto de Isabel Pantoja. (Foto: Gtres)

«A ver, a Terelu le tengo que pedir perdón por la foto. No tengo nada que ver, eso es cosa de Raúl García que es el azote que he tenido yo también en mi vida porque a mí me ha perseguido en momentos clave. Él siempre se jacta que las dos fotos que le han sido más cotizadas, una es de la reina y otra es la mía. Con una compró un coche y con la mía la entrada de una cosa, o sea que mal no le fue. Pero, vamos es una faena, sinceramente», expresó también.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia serán padres

La colaboradora y el actor esperan su primer hijo con ilusión. Así lo anunciaron a través de una entrevista publicada por la revista ¡Hola! La hija de Terelu Campos está de tres meses y casi dos semanas. «Todavía no sabemos si es niño o niña», indicó la televisiva. Mientras se encuentra en plena dulce espera está disfrutando de unos días de desconexión en Ibiza junto al intérprete.