Lara Dibildos cambia de actitud y confiesa su romance con un viceverso: "Nos estamos conociendo"

Después de su ruptura con Cándido Gómez Pumpido, la situación sentimental de Lara Dibildos ha continuado siendo noticia. El pasado mes de abril, la hija de Laura Valenzuela protagonizó un sonado reportaje con Carlos Maturana (modelo y ex participante de Mujeres y Hombres y Viceversa) que generó todo tipo de rumores y especulaciones sobre si entre ambos existía algo más que una amistad. Hasta ahora, ninguno de los dos habían confirmado que tuvieran un romance. De hecho, han preferido jugar al despiste durante todo este tiempo de cara a los medios. Sin embargo, esta actitud parece haber cambiado y en su última aparición pública, Lara Dibildos ha confesado «estar conociendo» al joven modelo, catorce años menor que ella.

«Mi corazón está muy bien», comenzaba a decir en el estreno de la serie Bardot, celebrado el pasado martes, 28 de mayo, en Madrid. Como no podía ser de otra manera, la reportera le preguntó si se encontraba conociendo en estos momentos a alguien, algo que Dibildos, por primera vez, no ha podido negar: «Sí, ya lo sabéis todo el mundo. Pero estoy tranquila, que ya con eso es suficiente», confirmaba. Aunque en ningún momento ha mencionado a Maturana, sus palabras han dejado entrever que el hombre que estaría conociendo en estos momentos sería el modelo, ya que es la persona con la que se le ha relacionado en los últimos meses.

Lara Dibildos en la premiere de la serie ‘Bardot’. (Foto: Gtres)l

Un claro cambio de actitud

Estas declaraciones son muy diferentes a las que ofreció la semana pasada en el acto aniversario de Modestia Aparte, donde reconoció que estaba «soltera, feliz y contenta». En cuanto a su relación Carlos Maturana, dijo que le consideraba como un amigo, ya que llamarle de otra manera sería incorrecto: «Otras palabras ya son muy fuertes. Amistad está bien. No hay que ponerle nombre ni nada», añadía.

Lara Dibildos en el acto aniversario de Modestia Aparte en Madrid. (Foto: Gtres)

El ex participante de Mujeres y Hombres y Viceversa coincidió con la actriz en el evento organizado por el grupo de música mencionado y reaccionó de una manera muy parecida al ser preguntado por su situación sentimental: «Somos amigos y ya está. Mejor no poner nombre a las cosas. A disfrutar del momento. Somos amigos y lo pasamos muy bien juntos», aseguraba. No obstante, también aprovechaba su interacción con los medios para deshacerse en halagos hacia Dibildos: «Es encantadora y no puedo decir nada malo de ella», sentenciaba.

Lara Dibildos y Carlos Maturana en el acto aniversario de Modestia Aparte en Madrid. (Foto: Instagram)

Pese a sus palabras, según pasó la noche, la pareja disfrutó del concierto juntos y publicaron su primera fotografía en las redes sociales posando en compañía del otro. Esta imagen, junto a las últimas declaraciones ofrecidas por Lara parecen confirmar, después de varias semanas protagonizando un huracán mediático, que lo suyo va más allá de una simple amistad, como quisieron hacer creer en un principio. No obstante, aún faltaría que Carlos lo afirmara de la misma manera que lo acaba de hacer la intérprete.