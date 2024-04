Alejandra Rubio despeja las dudas sobre su conexión con la nueva ‘ilusión’ de Lara Dibildos

Seis meses después de su sonada ruptura con Cándido Gómez Pumpido, Lara Dibildos se ha convertido en protagonista de la crónica social de nuestro país por la que podría ser su nueva ilusión: Carlos Maturana, un actractivo modelo de 38 años que participó en el ya desaparecido programa de citas Mujeres y Hombres y Viceversa, en Telecinco, y al que relacionaron con Alejandra Rubio hace varios años. La pareja, según ha trascendido, comenzó su relación hace dos meses, si bien no ha sido hasta esta misma semana que ambos han sido fotografiados juntos por las calles de Madrid, en actitud muy cómplice y cariñosa.

Las instantáneas en cuestión las ha publicado la revista Semana este martes, asegurando que la pareja quiere ir poco a poco y que «no hay planes de futuro». «Lara prefiere andarse con pies de plomo y tomarse esta relación con tranquilidad y cautela. La actriz y empresaria disfruta del momento y prefiere no hacer planes de futuro (…) Aunque si nos fijamos en las imágenes, su sonrisa radiante deja claros cuáles son sus sentimientos hacia Carlos. Está muy a gusto con él», reza la publicación.

Lara Dibildos y su nueva ilusión, Carlos Maturana, en Madrid. (Foto: Telecinco)

Por el momento, ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado al respecto de la noticia. Sí lo ha hecho, sin embargo, Alejandra Rubio. Preguntada expresamente por ello la colaboradora de Así es la vida, ha querido despejar todas las dudas sobre su conexión con Carlos Maturana, que se remontaría a 2020. La nieta de María Teresa Campos ha desvelado que aunque actualmente no tiene ninguna relación con el joven, sí lo conoce. «He visto a este chaval una vez en mi vida hace 150 años, que no sé por qué salió este rumor. Es la ex pareja de una amiga mía. Jamás en mi vida he tenido nada con esta persona y por favor que se me deje de relacionar ya. Yo ya no puedo estar en todos los sacos, de verdad», ha dicho, tajante.

Fue en 2020 cuando el ex televisivo, que entonces tenía 34 años, habló sobre Alejandra Rubio en el dating show que presentaba Emma García. Lo hizo de manera amigable, insinuando que algopodría haber ocurrido entre ellos o había estado a punto de materializarse. «A mí la chica me pareció encantadora, la verdad. Me causó atracción y podría ser recíproco», dijo.

Alejandra Rubio, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Todo lo que se sabe de Carlos Maturana

Antes de su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa, Carlos Maturana obtuvo el título de Guapo de España, donde fue premiado con el título Guapo Cuerpo Bonito XTG y quedó ganador. Un galardón que le permitió competir en un evento de belleza internacional ese mismo año, donde se coronó como Míster Universo Mundial. Este concurso se llevó a cabo en Perú -la última edición se celebró en 2018-, y es completamente independiente al certamen oficial de Míster International.

Carlos Maturana, en ‘Mujeres y Hombres y viceversa’. (Foto: Gtres)

Entre los logros más notables de su carrera como modelo, Carlos Maturana ha participado en la Pasarela Larios Málaga Fashion Week, un evento de gran renombre en la industria de la moda de la Costa del Sol. Este evento no solo es uno de los más prestigiosos y concurridos de la región, sino que también se distingue por tener la pasarela más larga de Europa, extendiéndose a lo largo de más de 300 metros a través de la emblemática calle Larios de Málaga. Este escenario ha sido testigo de la presencia de numerosos diseñadores y modelos de renombre internacional, consolidando a la Pasarela Larios como un punto de encuentro crucial para los profesionales de la moda y un trampolín esencial para las carreras de modelos emergentes como Maturana.