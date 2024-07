El único momento en el que María José Suárez ha llorado al hablar de Álvaro Muñoz Escassi

La respuesta de María José Suárez a la última entrevista de Álvaro Muñoz Escassi no se ha hecho esperar. La modelo se ha sentado en el mismo plató de televisión que recibió con los brazos abiertos a su ex la semana pasada dar su versión de los hechos. El único momento en el que ha llorado ha sido cuando le han pedido que mandase un mensaje a Escassi. Asegura que no tiene miedo ni nada que esconder y mirando a cámara ha ofrecido unas declaraciones que ha estado bañadas de emoción.

«A mí no me calla nadie. Yo he venido a contar la verdad, no mi verdad. Lo que he vivido este mes. Escassi, por mucho que vaya enseñando vídeos míos a personas por ahí o vaya hablando de mí, no me va a callar», ha comentado con lágrimas en los ojos. De esta forma ha hecho referencia a las acusaciones que Valerí, la mujer que compartió una noche de amor con Álvaro, dejó reflejadas en un correo electrónico.

Valerí se puso en contacto con María José y le prometió que el empresario le había mostrado unas imágenes muy comprometidas. Suárez primero aseguró que nunca se había grabado manteniendo relaciones con Escassi, pero después admitió que sí lo había hecho en alguna ocasión. ¿El motivo? Confiaba en él y pensaba que nunca le iba a traicionar.

«No lo hemos dejado nunca, no me he enterado de nada. Sabía que esto podía pasar, sabía donde me metía. No estaba con él por su dinero ni por exposición. Me ha regalado dos anillos de compromiso», ha declarado visiblemente molesta.

Las declaraciones más contundentes de María José Suárez

María José promete que no tiene miedo. Sabe que sus presuntas imágenes íntimas junto a Escassi no pueden ver la luz nunca y piensa que este material no lo tiene Valerí. Durante su intervención en ¡De Viernes!, la modelo dejó claro que no le sorprendía que Valerí fuera una mujer transexual. Lo único que tenía en cuenta era el engaño de jinete. Le daba igual con quien se hubiese acostado, solo le dolía la presunta infidelidad.

«No me escandaliza que esté con una chica trans. Lo que me sorprende es ver lo que ella se trae entre manos y que no me lo imagino a él en esas circunstancias. Me resulta chocante porque no me imagino a Álvaro haciendo según qué cosas. Cuando me lo cuenta me manda pantallas y audios, conversaciones que de una manera no me cuadra. No tiene nada que ver con mi novio», declaró en el programa presentado por Santi Acosta.

María José habla claro: «Es un delito»

Volviendo al tema del vídeo, María José Suárez ha recordado que la única persona que ha cometido un error es Álvaro Muñoz Escassi. Supuestamente ha sido el quien se ha encargado de mostrar el material, pero ella no ha hecho nada ilegal. «Es un delito que Álvaro le enseñe un vídeo a terceros. En su conciencia y en su moralidad quedará».

También ha dejado claro que no va a demandar a su ex por este asunto. Quiere «correr un tupido velo», pasar página y centrarse en lo que verdaderamente le duele: el engaño. Insiste en que no era consciente de que el jinete mantuviera relaciones con otras mujeres estando con ella.

Para terminar ha matizado un dato importante: no está molesta ni dolida con Valerí, al contrario. «Estoy agradecida porque me ha abierto los ojos. Estoy deseando tomarte un café con ella, es mi mejor amiga, me ha abierto los ojos».