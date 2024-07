A medida que van pasando los días, son más los testimonios que salen a la luz para opinar sobre Álvaro Muñoz Escassi. Desde que hace unas semanas, María José Suárez anunció su ruptura con el jinete a golpe de comunicado en Instagram, Escassi se ha colocado en el ojo del huracán.

La última en hablar sobre él ha sido Mónica Pont, quien ha hecho unas declaraciones en Ni que fuéramos shhh tras una llamada de Chelo García-Cortés. Y es que Pont fue compañera de Álvaro en el programa ¡Mira quién salta!, en 2013.

Álvaro Muñoz Escassi paseando. (Foto: Gtres)

El testimonio de Mónica Pont

La modelo ha asegurado que cuando llegó al aeropuerto, Escassi se acercó a ella. «El tío ya me vio porque a mí me habían sustituido por otra persona. Ellos ya habían empezado los ensayos. Él me vio y dijo’‘joder, mira, hemos ganado con el cambio…’. Se acercó a mí, me agarró y le dije ‘las manitas quietas que a ti ya te conozco», ha contado Mónica. «En el programa de los saltos, Escassi intentó ligar conmigo y con todas. Luego se lio con Verónica Hidalgo mientras estaba con su mujer», ha dicho a través del teléfono, en manos de Kiko Hernández.

Mónica Pont posando. (Foto: Gtres)

Después, Mónica ha dicho que ella cree que Álvaro Muñoz Escassi tiene una adicción al sexo. «Este tío tiene un problema y tiene que curarse», ha recalcado. Por otro lado, Mónica Pont ha tildado la actitud de Escassi como un hombre «directo y zalamero». «A mí se refería como una yegua inglesa», ha comentado. «Como él se dedica al mundo de los caballos, definía a las mujeres como yeguas. Son todas yeguas», ha apostillado.

«Escassi rompe matrimonios»

Pont también ha sacado a la luz que el jinete fue el culpable de que María José Suárez rompiera su matrimonio con Jordi Nieto, padre de su único hijo. «Escassi rompe matrimonios. No tiene ningún tipo de valor», ha insistido con contundencia «Jordi me contó que lo dejaron porque le había sido infiel con Escassi», ha desvelado.

Alba Carrillo se pronuncia

Por otro lado, y al margen del testimonio de Mónica Pont, Alba Carrillo también ha hablado de la actitud de Álvaro Muñoz Escassi. La colaboradora de televisión acudió a la presentación de la colaboración entre Burger King y Dabiz Muñoz. Cita en la que habló del jinete. Aseguró a Lecturas que lo tiene claro y que como «pareja» no sería la mejor opción pese a ser un «amigo fenomenal».

Alba Carrillo posando. (Foto: Gtres)

Aunque eso no fue todo. Al ser preguntada sobre la posibilidad de que le haya tirado «la caña» en algún momento, Alba fue clara y respondió con rotundidad. «A mi madre, a la señora Lucía Pariente en la gala Starlite», desveló.