Lara Dibildos saca las uñas por Álvaro Muñoz Escassi: "Vive la vida intensamente"

Este fin de semana se ha sentado María José Suárez en un conocido programa de televisión para aclarar su punto de vista sobre la ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. Cada vez son más los rumores que afectan a la imagen del jinete y Lara Dibildos ha pensado que lo mejor es dar un paso adelante. La presentadora ha sacado las uñas y ha dejado claro que Álvaro forma parte de su familia, por eso nunca haría nada que le perjudicase.

Se ha hablado mucho de un presunto grupo de Whatsapp donde teóricamente están reunidas las exparejas de Álvaro Muñoz Escassi y han acusado a Lara de ser la presidenta de esta iniciativa. La comunicadora, con total naturalidad, ha negado la mayor.

«Es que es una barbaridad. No sé de dónde ha salido y no sé cómo han podido decir eso. Me han dicho que lo ha contado María Patiño, que es una tía que me encanta y me cae genial, pero no sé quién se lo ha contado ni nada», ha declarado al respecto. Más adelante ha dejado claro que no tiene intención de hablar sobre los gustos privados de Escassi.

María José Suárez, en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

María José Suárez ha afirmado que Álvaro ha estado «con chicos, con chicas y con transexuales». Lara Dibildos considera que el jinete no tiene que dar explicaciones y ha dejado claro que ella no va a alimentar la tensión.

Lara Dibildos se posiciona con Álvaro Muñoz Escassi

«Ahora mismo se dice que Álvaro ha estado con hombres, con trans», le han preguntado a Lara Dibildos. Sin perder la educación que siempre le ha caracterizado, ha respondido: «Mira, yo de ahí no te voy a decir nada. Lo único que te digo es que yo quiero a Álvaro como si fuera mi familia, ¿sabes? Entonces, lo que puedo destacar de él es su valentía que siempre la ha tenido para decir lo que quiere y cuando quiere y como quiere y que vive la vida intensamente».

La actriz y Escassi tienen un hijo juntos y disfrutan de una relación excelente. Tanto es así que el jinete se convirtió en uno de los grandes apoyos de Lara después de la muerte de Laura Valenzuela.

Álvaro Muñoz Escassi y Lara Dibildos. (Foto: Gtres)

Al darse cuenta de que había unos reporteros de la agencia Gtres, Dibidos decidió salir para atender a los periodistas y aclarar su postura. «Yo solo he salido para deciros que su vida es suya y él sabe defenderse mejor que nadie, pero que esto que ha salido hoy, se lo he dicho a Makoke que es amiga mía y digo: tía, esto es una barbaridad. No sé quién lo ha dicho, pero este es mi teléfono y podéis contrastar. Es una barbaridad». De esta forma ha negado que tenga un grupo de Whatsapp con las mujeres que han pasado por la vida de Escassi.

¿Qué piensa Lara sobre María José Suárez?

Lara Dibildos, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Lara recalca que no tiene consciencia de la existencia de un chat destinado a debatir sobre la vida sentimental de Álvaro. «Yo tengo una vida muy completa. O sea, quiero decirte, mi vida es el teatro, mi trabajo, mis cosas y es que no sé ni qué grupo es y que yo soy la administradora ¿de qué?»

Más adelante ha recalcado que no tiene nada que reprocharle a María José Suárez. No quiere problemas con ella, ni con ella ni con nadie porque su única intención es seguir trabajando. «Yo me llevaba bien, claro que sí. Yo le deseaba lo mejor porque les veía muy bien, pero la vida es así», declara haciendo alusión a la postura que adoptó con la modelo durante los tres años que estuvo con Escassi.