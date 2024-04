Alba Carrillo se sincera sobre su ruptura con Álex Coves: «No estoy bien»

Alba Carrillo dio una gran noticia antes de terminar 2023, mientras valoraba cómo había sido su año. «He conocido Álex, que me tiene loca», declaró a través de sus redes sociales. En LOOK contactamos con ella y muy amablemente nos confirmó que estaba atravesando una de las etapas más estables de su vida. Por desgracia esta buena suerte se ha visto afectada por un giro inesperado: la ruptura de su noviazgo. La modelo ha comunicado esta última hora en directo, mientras colaboraba en su programa de TVE. «No estoy bien», ha declarado.

Alba Carrillo abandonó Telecinco y estuvo una temporada lejos de los medios, pero ahora ha regresado con más fuerza que nunca. Trabaja con Jordi González en De Corazón, donde comparte espacio con el influencer Pelayo Díaz. Ha sido este último el que ha descubierto que le pasaba algo. Jordi ha invitado a sus tertulianos a debatir sobre la separación de Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik.

Alba Carrillo, con Pelayo Díaz en ‘De Corazón’. (Foto: TVE)

A la exmujer de Feliciano López le ha cambiado la cara cuando ha tenido que opinar sobre la ruptura de la princesa Tatiana. En ese momento Pelayo Díaz le ha preguntado: «¿Sigues en pareja?» A lo que ella, tan sincera como siempre, ha respondido: «No». Sin más explicaciones, Alba ha desvelado que ha puesto punto y final a su historia de amor con el empresario Álex Coves.

Alba Carrillo desvela cómo ha sido su última ruptura

Alba Carrillo es consciente de que su último novio no forma parte de la crónica social, por eso no ha querido profundizar demasiado. De hecho, durante su relación no han posado juntos en ningún evento y ella ha hablado de él en ocasiones puntuales, así que ahora ha seguido la misma línea. Lo que sí ha dejado claro es que la ruptura «no ha sido tormentosa».

La comunicadora ha revelado cuáles son sus sentimientos. No sé siente cómoda, pero tampoco puede decir que tenga ningún problema con su ex, simplemente han decidido emprender aventuras diferentes. «Bien no estoy, no. Cosas que pasan… Estaba súper feliz. No ha sido una cosa tormentosa ni nada de eso, pero esta semana ha sido un poco complicada», le ha explicado a Jordi González.

Alba Carrillo, junto a su exnovio. (Foto: Redes Sociales)

El presentador de TVE le ha animado a seguir adelante, recordando que ningún desamor debería robar el ánimo a nadie. «Si alguien no está a tu altura, no te agaches», le ha aconsejado Jordi a su tertuliana. Otro de los rostros del espacio, respaldando este comentario, le ha dicho: «La próxima será la definitiva. Tienes que encontrar a un tío que esté a tu altura».

Así vive Alba Carrillo el amor

Antes de incorporarse a De Corazón como colaboradora, Alba Carrillo dio una entrevista en Plano General, un programa de La 2, para presentar su libro, una obra titulada Lista para la vida. En este espacio aseguró que vivía el amor con mucha intensidad, pues siempre encontraba un motivo para ilusionarse por alguien.

Alba Carrillo, en Madrid . (Foto: Gtres)

«Me enamoro de todos porque siempre veo cosas buenas en todos los seres humanos», aseguró. Después dijo que su aspecto físico le había jugado malas pasadas, pues había gente que le juzgaba por su apariencia sin molestarse en conocerla. «No me han dado oportunidad muchas veces, esperan de mí lo mínimo. Y ya está, es mona, la ponemos ahí y con que sonría nos vale».

Ahora Alba debe emprender una aventura en solitario. Ha reconocido que ha pasado unos días malos, pero por suerte está bien rodeada. Entre su grupo de amigos se encuentran Rocío Carrasco y Fidel Albiac. También tiene una relación estupenda con su madre, Lucía Pariente.