Exclusiva | Alba Carrillo nos desvela cuál es su único miedo en su nueva etapa profesional

Debido al éxito profesional que está teniendo Alba Carrillo durante su andadura en TVE, en LOOK nos hemos puesto en contacto con ella y nos ha respondido a preguntas muy interesantes. En un tono distendido y amable, la famosa modelo asegura que está en uno de sus mejores momentos, tanto a nivel personal como laboral. Por eso le ha surgido un miedo: “Estoy así, pensando que esto no puede ir tan bien. A ver si va a pasar algo, a ver por dónde me viene”.

Alba Carrillo reconoce que tras su salida de Mediaset atravesó una etapa complicada. “Tuve mucha incertidumbre porque claro, yo también tengo que pagar mi hipoteca”, nos cuenta. Sin embargo, fue paciente y emprendió otros proyectos. Alba lleva la comunicación en las venas, es una maestra del entretenimiento y no podía estarse de brazos cruzados, así que fundó su propio podcast: Salón de té. En este espacio logró entrevistar a su madre, la famosa Lucía Pariente, conocida por haber participado en varios programas de Telecinco.

La modelo se puso manos a la obra y decidió escribir su libro, titulado Lista para la vida. Este proyecto ha tenido mucha repercusión, tanto que acaba de dar una entrevista en Plano General, el programa de La 2. Tal y como ha contado en exclusiva para LOOK, fue lo primero que hizo para TVE. Después le llamaron para participar en Bake off, donde ha coincidido con rostros tan destacados como Ana Boyer o Terelu Campos.

Alba Carrillo posando para ‘Bake off’ / GTRES

La entrevista de Plano General se ha emitido ahora, pero lleva un tiempo grabada, por eso lo que cuenta tiene tanto sentido. El presentador del programa le preguntó cuál era su mayor deseo y ella respondió que quería volver a la tele. “Mira, le dije que quería volver y él me dijo que ojalá fuera en esta casa (en TVE). Así ha sido, así que súper bien”.

Alba no solo es concursante de Bake off: famosos al horno, también ha recibido una oferta para colaborar en D Corazón y en Mañaneros. Es decir, ha regresado el centro mediático y su luz vuelve a brillar con más fuerza que nunca. De hecho está enamorada.

Alba Carrillo nos habla de su novio Álex Coves

La plenitud de la que está disfrutando Alba Carrillo no solo se refleja en su agenda labora, también puede presumir de haber encontrado “al hombre perfecto”. Se llama Álex Coves, es empresario y nunca ha estado vinculado a la pequeña pantalla.

La escritora insiste en que está “muy bien, muy contenta, es que también es maravilloso”. Fue el pasado mes de enero cuando esta historia de amor trascendió a la luz pública. Alba, que tiene mucha experiencia en los medios, ha dado total normalidad a la situación y ha compartido con sus fans lo feliz que está al lado de Álex.

El bache de Alba Carrillo tras dejar Mediaset

Alba Carrillo en Madrid / GTRES

Alba Carrillo ha vuelto a demostrar que es una mujer luchadora y valiente. Cuando abandonó Mediaset tuvo “incertidumbre”, pero enseguida inició nuevos proyectos. Aprovechó para centrarse en su empresa, un centro de estética en el que también trabajó su madre, Lucía Pariente.

Sin embargo, Alba estaba deseando volver a la pequeña pantalla, pues es donde realmente se siente cómoda. Por eso esta etapa se le hizo “tan larga” y ahora se siente tan afortunada. Recalca que es “un honor” que la cadena pública haya apostado por ella. Todo le va bien, todo está en orden y todo es perfecto. De ahí que tenga “miedo” a que algo pueda cambiar de repente. Aunque está claro que si llegara a darse el caso sabría adaptarse a las circunstancias. Alba es una superviviente.