Alba Carrillo vuelve a la televisión: su sorprendente nuevo rol en TVE

Alba Carrillo (36) vuelve a la televisión. Dos meses después de que la modelo y presentadora fuera despedida de Mediaset y se incorporara, además, a la lista de personajes famosos vetados en la programación de la nueva etapa del grupo de comunicación sin Paolo Vasile, la ex de Feliciano López ha dado el salto de nuevo a las primera filas de la pequeña pantalla, aunque esta vez, en Televisión Española.

Ha sido la división de RTVE que gestiona la televisión pública de ámbito nacional en España la encargada de hacer pública la noticia tras promocionar un nuevo avance, para la noche de este lunes, de El cazador, el programa que presenta Rodrigo Vázquez y que para la época estival, ha preparado una serie de entregas especiales del formato con concursantes conocidos, tales como Raquel Sánchez Silva, María José Suárez, Boris Izaguirre, Jaime Nava, Alejandra Prat, Paula Vázquez, Lluvia Rojo o Miguel Lago, entre otros. «Muchos nervios, grandes valientes y solo un objetivo común: ¡derrotar al cazador/a por una causa solidaria», han escrito desde las redes sociales del citado programa.

Pese a que no se espera que la ex colaboradora de Ya es mediodía y Supervivientes ahonde en nada que tenga que ver con su marcha de Telecinco, ni con su vida privada; sí podría lanzar alguna que otra puya, fiel a su ironía y perspicacia, a sus ex compañeros de ‘pupitre’. Algo que viene haciendo en las últimas semanas en su canal de Twitch, donde ha impulsado El Salón de Te, un proyecto destinado originalmente a la televisión pero que perfectamente podría ser un espacio de záping o de corazón. «En Beverly Hills no tiran la basura, la convierten en televisión. Nosotros vamos a ofrecerte la televisión que tu quieres. Deciros que El salón de Té es un salón de té en el que no hay té. Es una televisión en la que no hay televisión. Sí que la hay a simple vista, pero no como estamos acostumbrados. Solo os pido que confiéis en mí. Os va a gustar», fueron las palabras con las que Alba Carrillo presentó el formato.

Alba Carrillo sonriendo / Gtres

Precisamente durante una de sus últimas emisiones en la plataforma digital, Alba Carrillo cargó contra los pesos pesados de Mediaset y, específicamente, contra Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez, a quien reprocha sus actitud con ella y su madre, Lucía Pariente, durante el tiempo en que la modelo se encontraba concursando en Secret Story. «Señor Jorge Javier, no mentí y usted lo sabe. Sabe que se portó fatal y, ¿sabe dónde está usted? También fuera», expresó sobre la abrupta ausencia del catalán en televisión desde hace varias semanas.

«A mí personalmente me dan ganas de demandar y no lo hice por respeto a la cadena en ese momento. Pero cómo se pone a increparme a mí de esa manera absolutamente atroz sin miramiento alguno cuando yo estaba en mi casa. Estáis jugando con las personas y, luego, si te lo hacen a ti y te vas a tu casa y estás solo, no lo puedes hacer. No puedes ser igual de mala persona que aquellos a los que acusas. Fue deleznable, pero aun así le hubiese perdonado si me hubiera llamado», añadió.