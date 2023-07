Boris Izaguirre (57) y Tamara Falcó (41) mantenían una relación muy estrecha hasta que, a raíz de unas declaraciones sobre los tipos de amor de la hija de Isabel Preylser en un congreso sobre las familias en México, que se entendido como un ataque al colectivo LGTBIQ+, del que Boris Izaguirre forma parte activa; el periodista y escritor publicó una columna en la que se mostró muy crítico con ella. «En una suerte de esfuerzo mancomunado conseguimos alejar a Tamara del engañoso Íñigo Onieva. Ahora deberíamos repetir esfuerzo para alejarla de esa ideología odiosa que la rodea», fueron las palabras del televisivo.

Tamara Falcó y Boris Izaguirre en un photocall. / Gtres

El artículo supuso un distanciamiento entre ambos y sitúo en el foco mediático, a su vez, la posible o no invitación de Tamara a Boris para el día de su boda con Iñigo Onieva, que se celebrará el próximo día 8 de julio en El Rincón, el palacete del siglo XIX que la marquesa de Griñón heredó de su padre, Carlos Falcó; así como la aceptación o declinación de ésta, por consiguiente, por parte del veterano presentador.

¿Acompañara finalmente Boris a Tamara en su gran día?

Si bien en los últimos meses ambos han sido preguntados expresamente por esta cuestión en los diferentes eventos sociales a los que han acudido, no ha sido hasta ahora cuando Boris ha desvelado por fin si va o no al que se espera que sea, contra todo pronóstico, el enlace del año.

Tamara Falcó y Boris Izaguirre / Gtres

Ha sido a raíz de un comentario de Dani Matero y Cristina Pardo, compañera de Tamara en El Hormiguero, en el nuevo programa que presenta el venezolano, Más vale tarde, junto a Adela González, cuando Boris ha despejado todas las dudas sobre su asistencia a la boda: «Ellos que saben mucho de estilo, de moda y de sociedad, que te aconsejen qué llevar a la boda, que ya se acerca», le ha dicho Dani Mateo a Cristina. «Me parece una pregunta de mal gusto para Boris», ha espetado la presentadora de La Sexta.

Entonces, como si la polémica no fuera con él, Boris se ha limitado a decir, entre risas: «No amor, no pasa nada. Puedes llevar lo que hubiera llevado yo. No te vayas a vestir de blanco. Eso es lo más importante». Unas palabras que denotarían que, en efecto, la invitación nunca llegó a manos del televisivo.

Tamara Falcó y Boris Izaguirre en un photocall / Gtres

Las emotivas palabras de Boris Izaguirre a Tamara

Invitado o no, Boris desea lo mejor a Tamara en su gran día y en la prosperidad. Así lo dejó entrever hace escasos días en la presentación del libro Memorias de Shangay, a la que asistieron otros rostros conocidos del panorama nacional, como Sofía Cristo, María José Cantudo o Cayetana Guillén Cuervo.

«Ha sido una situación complicada. Se ha ofendido mucho con esa columna, no hemos tenido tiempo de conversarlo y hasta aquí podemos llegar», expresó. «En cualquier caso, para mí es un día importante el 8 de julio porque es un día en el que una persona que yo quiero mucho va a ser muy feliz», añadió.