El mensaje de Boris Izaguirre a Tamara Falcó a dos semanas de su boda

Boris Izaguirre ha sido uno de los asistentes a la presentación del libro Memorias de Shangay, a la que han asistido otros rostros conocidos del panorama nacional, como Sofía Cristo, María José Cantudo o Cayetana Guillén Cuervo. A apenas dos semanas para que se celebre la boda de Tamara Falcó, uno de los grandes eventos de la temporada, Boris Izaguirre, ha confirmado que no acudirá a la celebración, pero no ha dudado en desearle toda la felicidad del mundo a la marquesa de Griñón.

El venezolano y la hija de Isabel Preysler mantenían una relación muy estrecha hasta que, a raíz de unas declaraciones sobre los tipos de amor de Tamara en un congreso sobre las familias en México, el periodista y escritor publicó una columna en la que se mostró muy crítico con ella. Unas palabras que supusieron la ruptura entre ambos que, según ha dado a entender Boris, aún no han retomado su relación.

El periodista no ha dudado en atender amablemente a las cámaras de la Agencia Gtres y se ha pronunciado sobre muchos de los temas destacados de la actualidad, entre ellos, el enlace de Tamara. A pesar de que no ha querido entrar en muchos detalles, Boris Izaguirre ha dicho que «ha sido una situación complicada entre nosotros tres». Según ha contado el venezolano, que ha comentado que se siente un poco incómodo por toda la situación que se ha originado en torno a este desencuentro, tanto Tamara Falcó , como Isabel Preysler están muy molestas con él y todavía no han podido hablar del tema. «Ellas se han ofendido mucho con esa columna, no hemos tenido tiempo de conversarlo y hasta aquí podemos llegar», ha declarado. Boris también ha dicho que se siente en parte responsable por lo que escribió en la columna.

A pesar de que todo apunta a que el escritor no estará en el Palacio El Rincón el próximo 8 de julio para acompañar a Tamara Falcó en su gran día, Boris Izaguirre le desea la mayor felicidad a la marquesa de Griñón en su vida en común con Íñigo Onieva: «En cualquier caso, para mí es un día importante el 8 de julio porque es un día en el que una persona que yo quiero mucho va a ser muy feliz», ha comentado sobre la hija de Isabel Preysler. El venezolano ha recalcado que le envió un mensaje a Tamara Falcó y que espera que sea muy feliz. De la misma manera, considera que lo mejor en estos momentos es dejar que las cosas pasen y está convencido que tanto la boda como el resto de celebraciones relacionadas con el enlace van a ser fantásticas. «Tamara es una persona que ha nacido estrella», ha asegurado Boris Izaguirre.