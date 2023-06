Tamara Falcó desvela un detalle insólito de uno de los platos de su menú nupcial

Quedan poco más de dos semanas para la celebración de la boda del año por excelencia. No será hasta el próximo 8 de julio cuando Tamara Falcó e Íñigo Onieva se den el «sí, quiero» para poner el broche de oro a una historia de amor marcada por los altibajos, motivo por el que los nervios de los dos protagonistas de la cita nupcial ya están a flor de piel. Así lo ha confesado la propia marquesa de Griñón en su aparición semanal en la tertulia de El Hormiguero, donde ya se ha convertido en costumbre que la hija de Isabel Preysler hable sobre los preparativos de su gran día.

Como cada jueves, Pablo Motos ha empezado la sección mencionada cediendo la palabra a su compañera con el objetivo de que explicara si está o no nerviosa a escasos días de llegar al altar. Algo a lo que la hermana de Ana Boyer ha respondido un «no» rotundo, aunque sí que ha querido asegurar que ahora se pone en la piel de las novias de las que un día no comprendía el estrés: «Siempre pensaba que por qué se estresan tanto las novias…», revelaba la colaboradora entre risas, teniendo la mente en distintos temas como los cubretacones en los que tendrá que enfundarse en su boda para así no clavar sus zapatos en el césped de la finca El Rincón.

Por otro lado, Tamara ha querido dejar claro al presentador que ya se ha puesto en contacto con Eneko Atxa para que elabore un menú exclusivo con el pollo como plato fuerte. Un momento en el que el maestro de ceremonias también ha aclarado que en su vida cotidiana no come pescado, haciendo que su compañera sacara a relucir un detalle hasta ahora insólito: «Espero que hagas el favor de tomarte el primer plato», señalaba, dejando entrever que se trata de algo relacionado con un alimento marino, aunque aún no ha revelado ninguna minucia más sobre el menú que degustarán tanto los novios como sus 400 invitados.

Por ahora, habrá que esperar hasta el segundo sábado del mes de julio para despejar algunas de las incógnitas que rodean la ceremonia nupcial de la chef y el empresario, la cual se ha convertido en una de las más sonadas de los últimos tiempos por todas las polémicas que ha traído consigo. Y es que, después de haber perdonado la infidelidad de Íñigo Onieva en el festival Burning Man y de haber seguido con sus planes de boda, la marquesa tenía que hacer frente a otros baches en su camino al altar como el atraso en la fecha por «problemas logísticos» o la búsqueda de una alternativa a su traje de novia, el cual en un primer momento iba a ser confeccionado por Sophie et Voilà y finalmente va a ser obra de Carolina Herrera y de su equipo.