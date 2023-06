La cuenta atrás ha comenzado. Tan solo quedan 17 días para la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva y los preparativos del enlace están dando sus últimos coletazos para que esté todo organizado y preparado de cara al gran día. Pese a que su millonaria exclusiva (ya firmada) no les ha permitido anunciar muchos detalles del enlace, lo cierto es que las informaciones acerca del futuro matrimonio no han cesado, aportando cada vez más datos nuevos. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días, se publicaban ciertas noticias que señalaban que Carolina Molas, madre de Iñigo Onieva, iba a aparecer oficialmente en el reportaje fotográfico firmado por la pareja con los medios. Sin embargo parece ser que esto no va a ser así.

Tal y como ha informado Carolina Molas en exclusiva para las cámaras de Gtres, su intención es seguir manteniéndose en un segundo plano dentro de la esfera pública y la popularidad de su hijo y de su familia política, por lo que niega en rotundo que vaya a participar en la exclusiva de los novios. Sin entrar en mayor detalle quiso ser fiel a los hilos herméticos que tanto le han caracterizado desde que pasó a ser un rostro «conocido» e intentó no desvelar nada más acerca del gran enlace matrimonial. No obstante, las preguntas de los periodistas consiguieron que la madre del novio afirmara que, al igual que Tamara, su hijo también está poniéndose en forma para la boda, saliendo todos los días a cumplir con su rutina de running por el parque del Retiro.

El interés mediático que existe alrededor de todo lo que ocurrirá el próximo 8 de julio es cada vez mayor pero parece que es un aspecto que no genera ningún tipo de nervios a la supuesta madrina de la boda, al menos, así lo ha reflejado a la salida de su casa de Madrid subida en su coche. Estas declaraciones concuerdan a la perfección con el comunicado que emitió la suegra de la marquesa de Griñón hace tan solo unos meses, donde transmitía que no quería ser considerada como un personaje público aunque su hijo comenzará a formar parte del clan Preysler.

Sin duda, el reportaje del enlace de la pareja mencionada se ha convertido en uno de los más deseados del año por las revistas del corazón. Más de cuatrocientos invitados serán testigos de uno de los días más emblemáticos de la familia, viendo a Tamara subirse al altar por primera vez junto a Iñigo Onieva. La relación de los futuro marido y mujer ha pasado por muchos fases, de hecho, tras la infidelidad producida por el empresario, sus planes de boda quedaron durante unos meses aparcados, ya que la hija de Isabel Preysler decidió romper su historia de amor. Pero, con el paso de los meses, su sonada reconciliación volvió a poner en marcha los planes nupciales.