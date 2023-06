La romántica felicitación de Tamara Falcó a Íñigo Onieva en su recta final hacia el altar

Tan solo queda un mes para que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se den el «sí, quiero». Es por ello que no resulta extraño que las últimas semanas hayan sido una montaña rusa de emociones en toda regla para el futuro matrimonio a la que ahora se ha sumado la reciente celebración del cumpleaños del empresario. Y es que, ha sido durante este mismo miércoles, 7 de junio, cuando el hermano de Alejandra Onieva ha dado la bienvenida a los 34 años, una etapa en la que su vida dará un giro de 180 grados con su boda con la marquesa de Griñón.

Como no podía ser de otra manera, la hija de Isabel Preysler no ha querido dejar pasar la oportunidad de festejar esta jornada en compañía de su prometido, razón por la que, antes de que finalizara el día, la ganadora de MasterChef Celebrity ha compartido una tierna instantánea en la que su novio aparece soplando las velas de una deliciosa tarta de chocolate, dando así pistoletazo de salida a una nueva vuelta al sol junto a la que se convertirá en su esposa en apenas unos días.

Pero lejos de dejar ahí las muestras de cariño hacia Onieva, Tamara también ha recopilado algunas de sus instantáneas favoritas con Íñigo en un vídeo con la canción I Love You de Maejor y Greeicy: «Happy Bday mi amor ♥️ @ionieva», escribía. Una dedicatoria a la que ha reaccionado el cumpleañero con tres emojis de corazones y también otros miembros de la familia como Fernando Verdasco, que ha dejado entrever que está plenamente feliz con esta reconciliación y especialmente con ver feliz a la hermana de su esposa. Por otro lado, también muchos de los seguidores de la marquesa han querido desear todo lo mejor a la pareja en todo lo que está por venir, dejando atrás el pasado para que puedan avanzar con la mirada puesta en un futuro en común.

Sea como fuere, lo cierto es que las piezas del puzzle nupcial de Falcó parecen ir ordenándose poco a poco. Hace tan solo unos meses, Tamara e Íñigo se veían obligados a aplazar su boda por «problemas logísticos» que no lograron trascender a los medios de comunicación. Pero ese no sería el único inconveniente de cara al gran día, ya que Sophie et Voilà optaba por poner tierra de por medio a la hora de negarse a diseñar el vestido de la marquesa de Griñón por un «incumplimiento contractual» por parte de la hermana de Ana Boyer a la hora de «traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño» por las que la marca «no puede cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó». Un movimiento por el que la hija de Isabel Preysler tuvo que buscar una alternativa in extremis, habiéndola encontrado de la mano de Carolina Herrera al otro lado del charco.