El inicio con Ana Boyer o la relación con Preysler: los secretos de Fernando Verdasco, al descubierto

Con motivo del décimo aniversario de su romance, Ana Boyer y Fernando Verdasco se han sentado frente a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya. El matrimonio se ha convertido en el gran protagonista de la última emisión del programa del presentador en Telecinco, en el cual han tenido oportunidad de hablar largo y tendido no solo de sus respectivas trayectorias profesionales, sino también de algunos asuntos de sus vidas privadas, sobre todo teniendo en cuenta que forman parte de una de las familias más mediáticas del momento.

En primer lugar, cuando el tenista estaba charlando distendidamente con el maestro de ceremonias, no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer referencia a su esposa y al momento en el que se conocieron, el cual dio un giro de 180 grados a su vida: «El día que conocí a Ana fue en el concierto de Enrique en Madrid, en 2012. Tenía novia pero me dio una señal y la tuve que dejar (…) Conocí a Ana y gané a Rafa Nadal, así que dije ‘es una señal de Dios’ y pensé que tenía que dejar a mi novia y empezar a picar piedra, y funcionó», comenzaba revelando, deshaciéndose en elogios al recordar su historia de amor con la hija de Isabel Preysler, habiéndose convertido ambos en uno de los tándem más consolidados del panorama nacional: «Con Ana fue muy difícil al principio, yo llevaba diez años como profesional y empezamos a salir en septiembre de 2013. Fue muy complicado porque ella trabajaba en una compañía aquí en Madrid de sol a sol y pasábamos semanas sin vernos, teníamos una relación a distancia», recordaba con cariño, haciendo hincapié en lo mucho que le hubiera gustado conocer a su suegro, Miguel Boyer: «Me hubiera encantado conocerle, pero estaba muy malito cuando empecé a salir con Ana. Me han hablado muy bien de él», concluía.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, el deportista también quería contar cómo tuvo lugar su pedida de matrimonio a su entonces novia: «Tenía todo y nos fuimos a la India de vacaciones. Nos vamos a un tour por dos hoteles preciosos y hubo un día que nos dieron un paseo en camello y de repente estoy ahí con la puesta de sol y digo ‘no me he traído el anillo, lo tengo en la habitación’. Se me pasó la oportunidad, pero luego en una noche debajo de la luna llena y se me volvió a olvidar el anillo. Y yo pensando, como vamos a Maldivas, voy a hablar con el hotel para que nos lleven a una islita y ahí va a ser el momento. Llegamos allí y todos los días lloviendo sin parar, solo un desayuno sin llover. Así que me lo traje de vuelta», pronunciaba entre risas, aclarando que fue finalmente en Madrid cuando dio un paso al frente.

La relación entre suegra y yerno, al detalle

Una de las grandes incógnitas de la entrevista era la de la relación existente entre Fernando Verdasco e Isabel Preysler. Algo que él mismo ha querido aclarar, indicando que se trata de una persona que «intimida mucho»: «Es increíble. Siempre nos hemos llevado genial», revelaba, señalando además que, si algo comparten la también conocida como «reina de corazones» y su esposa es su mentalidad «perfeccionista y crítica».