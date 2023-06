En un fin de semana repleto de bodas, no podía faltar la presencia de Isabel Preysler (72). A escasas semanas de que sea su hija, Tamara Falcó (41), quien pase por el altar, contra todo pronostico, del brazo de Iñigo Onieva (33), la socialité se ha convertido en invitada de lujo, este sábado, al enlace de Sol Medina Orleans de Braganza, la hija de los duques de Segorbe, y Pedro Domínguez-Majón.

La ceremonia ha tenido lugar en Sevilla. Concretamente, en Casa Pilatos, el mismo escenario donde curiosamente hace escasas semanas, tuvo lugar la boda entre Joaquín Torres y Raúl Prieto: un palacio situado en la capital andaluza, perteneciente a la Casa de Medinaceli, que constituye uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura de nuestro país; que ha reunido a gran parte de la alta sociedad sevillana. Para la ocasión, Isabel Preysler ha sorprendido con un vestido de color rosa palo, de corte midi y manga larga, con un elegantísimo drapeado lateral de la firma The 2ndSkin Co. La ex de Mario Vargas Llosa (87) ha completado el look con un tocado de Mimoki, unos zapatos de punto en tono nude de Jimmy Choo y un bolso estilo clutch de Reliquiae.

Tampoco han querido perderse la cita Alfonso Díez (72), el viudo de la aristócrata Cayetana Fitz-James Stuart, a quien precisamente, hace varios meses, se unió sentimentalmente hablando con Isabel Preysler tras la ruptura de la hispano-filipina del Premio Nobel; Curro Romero (89) y Carmen Tello (67), Juan Ramón Guillén, el académico Juan Gil con Consuelo Varela, el escritor y poeta Jacobo Cortines, Cósima (33), la hija del periodista Pedro Jota Ramírez (71) y la diseñadora Agatha Ruíz de la Prada (62), o Victorio y Lucchino, que han sido los encargados de diseñar el traje nupcial de la novia. «Tenemos una estrecha relación con José Víctor y José Luis, muchos de los trajes que me pongo para bodas son diseños de Victorio y Lucchino, de mi madre. Me acuerdo de que íbamos de compras con ella y nos encantaba verla probarse todo», señaló Luna, la hermana de la novia sobre el atuendo nupcial de Sol y su relación con los diseñadores españoles, durante una entrevista concedida a Vanity Fair el pasado mes de septiembre.

«Ha sido una alegría poder vestirnos con estos trajes maravillosos que pudimos probar hace un mes para la ocasión. Fuimos con mi madre como antes, pero ahora le toca a ella vernos y comentar. La prueba con ellos siempre es muy divertida, nos dan consejos hasta de las posturas que deberíamos tener con cada atuendo», añadió.

El vestido de la hija de los duques de Segorbe para su gran día ha sido una auténtica joya. Confeccionado en un tejido color beige, constaba de dos partes: una base de seda y una sobrecapa de tul bordado con motivos florales y una enorme cola rematada por una puntilla antigua. Sol ha completado el estilismo con unos guantes de ópera y una mantilla bordada a tono con el vestido. Asimismo, la aristócrata ha lucido la tiara de diamantes y perlas de la casa Medinaceli que ya le habíamos visto a Laura Vecino, duquesa de Feria, y María de Prado, duquesa de Tarifa, en sus respectivas bodas.

El look de Isabel Preysler para la boda de su hija

El enlace de Sol Medina con Pedro Domínguez-Majón ha sido la antesala para la madre de la Marquesa de Griñón en lo que respecta a la boda de su hija. Sobre todo, en lo que a estilismo se refiere. Pues aunque aún quedan varias semanas hasta el ansiado 8 de julio, muchos son ya quienes apuntan a que sería también Carolina Herrera la firma escogida por Isabel Preysler para asistir a la ceremonia.

De ser así, madre e hija lucirían diseños de la misma marca. «Isabel Preysler barajaba tres firmas que ella frecuenta mucho, pero al final va a ser también algo muy seguro: se va a vestir en el taller de Carolina Herrera. Van a lo seguro. Al final, dos por uno, que todo quede en el mismo sitio para combinarse en las fotos y que no haya estropicios», confirmaba recientemente Beatriz Cortázar (60) en la tertulia matutina que todas las mañanas dirige Federico Jiménez Losantos (71).