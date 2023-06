Desde el pasado mes de septiembre, cuando trascendió que Íñigo Onieva había sido desleal a Tamara Falcó en el marco del festival de música celebrado en Nevada, Estados Unidos, la pareja se ha colocado en primera plana mediática. Y no es para menos. Tan solo unas horas después de anunciar su compromiso comenzaron a circular unos vídeos que confirmaron la infidelidad por parte del empresario. Aunque en un primer momento negó los hechos, días después y a golpe de comunicado se sinceró y pidió perdón públicamente a la marquesa de Griñón.

Estuvieron unos meses separados, pero su reconquista fue incansable, hasta tal punto de que la hija de Isabel Preysler le dio una nueva oportunidad. Viajaron al Polo Norte, donde se produjo la segunda (y definitiva) pedida de mano. Será el próximo 8 de julio cuando tenga lugar la boda que se celebrará en el palacio El Rincón, situado en Aldea del Fresno, a las afueras de Madrid. Sin embargo, la polémica y los contratiempos están marcando la tónica de este mediático enlace.

En los últimos días, no se habla de otra cosa: la presunta bajada de peso que querría hacer Tamara Falcó antes del gran día. Mucho se ha especulado sobre el método al que se sometería la socialité en esta ajetreada recta final. 9,10 y 15 kilos dicen que es lo que querría bajar la futura novia. Pero, ¿cómo haría esto? Ingresaría en la conocida clínica Buchinger, situada en Marbella, a la que ya ha acudido en otras ocasiones. Centro especializado en ayuno intermitente que cuenta con todo lujo de comodidades para sus clientes.

En medio de esta información, que ya ha negado la propia protagonista de esta inesperada historia, Tamara ha reaparecido en Madrid este 1 de junio junto a Íñigo Onieva, por lo que por ahora, no se ha trasladado a dicho centro. Ante la presencia de los medios de comunicación, la hija del difunto Carlos Falcó ha sonreído, aunque no ha querido entrar en detalles sobre las últimas polémicas que han girado en torno a su boda. Al ser preguntada por cómo está afrontando esta situación a poco más de un mes de darse el ‘sí, quiero’, ha confirmado que está «un poquito» desbordada».

Cambio de planes

Hace escasas semanas, la firma Sophie et Voilá confirmaba a golpe de comunicado la decisión de romper el contrato que tenía con Tamara Falcó y su vestido de novia. «Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó», comenzaba diciendo el comunicado. Sin embargo, Sofía Arribas y Saioa Goitia, dueñas de la firma, no especificaban cuál era, exactamente, el motivo de esta precipitada decisión. «Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño», añadían.

Poco después la propia Tamara Falcó revelaba en El Hormiguero que el día que fue a hacerse la prueba del vestido de novia, junto a su madre, Isabel Preysler, el diseño había cambiado por completo. Afortunadamente, la hermana de Enrique Iglesias encontró un plan b tras varias llamadas telefónicas. Será Wes Gordon, que trabaja en el atelier de Carolina Herrera, quien diseñe el que será el look más importante de su vida. Por este motivo viajara entre 3 y veces a Nueva York para ver el desarrollo del patrón. Pese a lo ocurrido, Tamara Falcó se encuentra feliz y disfrutando de este proceso.