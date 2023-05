El nuevo proyecto de Íñigo Onieva tras su salida de Tatel

A apenas seis semanas de la boda de Íñigo Onieva y Tamara Falcó, no solo la marquesa de Griñón acapara titulares. La hija de Isabel Preysler lleva en el punto de mira varios días por los problemas relacionados con su vestido de novia y el comunicado en el que la firma Sophie et Voilà declaraba que habían puesto fin a su acuerdo por un presunto incumplimiento contractual por parte de Tamara Falcó, que ya podría haber llegado a un acuerdo con Carolina Herrera, pero ahora, el foco vuelve a Íñigo Onieva.

Según comentaba este pasado martes Belén Esteban, al empresario le habrían despedido del restaurante y la discoteca en la que trabajaba hasta ahora. Sin embargo, tal como ha podido saber este digital a través de fuentes muy cercanas al prometido de Tamara Falcó, Onieva no ha sido despedido, sino que se le propuso una modificación de sus funciones y condiciones laborales y, tras varias conversaciones, el hijo de Carolina Molas y el grupo empresarial no han llegado a un acuerdo. Por este motivo, han decidido que lo mejor era poner punto final a su relación laboral. Eso sí, en ningún caso esta salida se ha producido en malos términos, sino todo lo contrario. Look ha podido saber que Íñigo Onieva se ha marchado muy contento, es más, no hay que olvidar que el pasado mes de septiembre, en medio de la polémica por su ruptura con Tamara Falcó tras confirmarse la infidelidad por parte de Íñigo en el Festival Burning Man, también se especuló con un posible despido que nunca tuvo lugar.

A pesar de que se ha dicho que el prometido de Tamara Falcó era el Relaciones Públicas del grupo, la realidad es que su puesto correspondía más a las funciones de una especie de ‘Relaciones Institucionales’, que era el responsable de acudir a aperturas internacionales y eventos similares, cuando viajó a Qatar hace algunas semanas.

Tal como ha podido saber este portal, tras la ruptura de esta relación laboral, Íñigo Onieva ha tomado la decisión de volcarse en un nuevo proyecto personal, que empezó hace meses, coincidiendo aproximadamente con la ruptura con Tamara. Ahora, el empresario ha decidido que ha llegado el momento de volcarse plenamente en esto y dedicar todo su esfuerzo en sacarlo adelante. Fuente muy cercanas al prometido de Tamara Falcó aseguran que se trata de un proyecto en el mundo de la restauración que verá la luz a comienzos del próximo año y con el que está absolutamente ilusionado. A pesar de la experiencia de Tamara Falcó en temas relacionados con la gastronomía, en este caso, la marquesa de Griñón no está vinculada a este proyecto de ninguna manera.