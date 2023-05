Íñigo Onieva adelanta por la derecha a Tamara Falcó: así será su traje de novio

Después de la tormenta siempre sale el sol, o eso mismo debe pensar Tamara Falcó dado todo lo acontecido en los últimos días. Era hace poco más de una semana cuando se daba a conocer la drástica decisión de Sophie et Voilà a la hora de dejar de trabajar con la marquesa de Griñón en la confección de su vestido de novia a consecuencia de un «incumplimiento contractual». Algo que ponía contra las cuerdas a la hija de Isabel Preysler, que se veía obligada a buscar un nuevo diseñador a contrarreloj, sobre todo teniendo en cuenta que quedaban menos de dos meses para que se diera el «sí, quiero» con Íñigo Onieva en la finca El Rincón.

Pero poco o nada queda de esa tensión acumulada, y ahora la ganadora de MasterChef Celebrity puede presumir de haber dado su plena confianza una de sus diseñadoras de cabecera de cara a su gran día. Esta no es otra que Carolina Herrera, motivo por el que Tamara ha protagonizado un viaje a Nueva York para reunirse con Wes Gordon, director creativo de la firma en cuestión. Un encuentro que marca un antes y un después en este camino hacia el altar de la marquesa, mientras que por otro lado, Íñigo era captado por las cámaras de Cuatro al día en el Santuario de Lourdes como participante de una asociación benéfica que se dedica a visitar a enfermos y repartir material sanitario entre los más necesitados. Una manera de demostrar que está plenamente volcado con distintas causas sociales y tranquilo en lo que a su boda se refiere, habiendo encontrado ya incluso el traje con el que comenzará una nueva etapa junto a su todavía novia.

Ha sido Leticia Requejo en El Programa de Ana Rosa la encargada de revelar algunos detalles del atuendo del empresario en uno de los días más importantes de su vida. Y es que, lejos de optar por algo novedoso, el hermano de Alejandra Onieva se ha decantado por un look tradicional: «Chaqué clásico, levita, pantalón recto, no lleva estampados ni florituras. Está previsto que sea de color azul», comenzaba explicando, admitiendo además que Falcó se habría quedado «un poco sorprendida» al saber «todas las propuestas que ha recibido su novio», llegando incluso a bromear a la hora de creer que Íñigo, en el día de la boda, va a ser «como un motociclista que lleva un mono lleno de parches de patrocinadores». Unas palabras con las que la periodista demuestra que a Onieva no le han faltado propuestas de diseñadores dispuestos a llevar a cabo su traje nupcial, contando con muchos menos problemas en torno a este asunto que su futura esposa.

Por otro lado, la comunicadora también ha indicado que «los planes de Argentina se retoman» y que en cuestión de días, Íñigo celebrará allí una de sus despedidas de soltero en compañía de sus amigos: «A principios de junio se irán un grupo de amigos diez días con varias paradas, entre ellas Buenos Aires, Bariloche y Punta del Este, seguramente Uruguay, pero están solucionando problemas logísticos», zanjaba, aclarando así que esta escapada tendrá lugar antes del 8 de julio.